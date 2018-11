Mehr Geld für Klassenfahrten

Stuttgart.Nach dem jüngsten Streit über die künftige Finanzierung von Klassenfahrten der Schulen im Südwesten fordert Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) eine Erhöhung der Zuschüsse des Landes für Klassenfahrten.

Eisenmann: Betrag anpassen

Eisenmann will den jährlichen Betrag, der im Landeshaushalt dafür vorgesehen ist, deutlich erhöhen. „Eine entsprechende Anpassung des Haushaltsansatzes von derzeit rund 3,45 Millionen Euro um zusätzliche rund 3,87 Millionen Euro auf dann 7,32 Millionen Euro würde dabei zu einer durchschnittlichen Verdopplung der für die Schulen verfügbaren Reisekostenbudgets führen“, schreibt Eisenmann in einem Brief an Baden-Württembergs Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne), der dieser Zeitung vorliegt. Eisenmann macht sich im Zuge der aktuellen Finanzverhandlungen dafür stark, die Erhöhung bereits im Nachtrag für den Doppelhaushalt 2018/2019 zu beschließen.

Erstmals könnten die Schulen im Südwesten dann im kommenden Jahr mit dem erhöhten Budget planen. Damit reagiert Eisenmann auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Oktober 2018. Laut diesem haben Lehrer Anspruch auf die Erstattung der vollen Reisekosten bei einer Klassenfahrt. In der Vergangenheit gab es etliche Fälle, bei denen Lehrer ihre Reisekosten selbst getragen hatten, weil das Budget nicht ausreichte. Nach dem Gerichtsurteil gab das Kultusministerium Ende Oktober in einem ersten Brief an die vier Regierungspräsidien die Anweisung heraus, dass Schulleitungen mit sofortiger Wirkung keine außerunterrichtlichen Veranstaltungen mehr genehmigen sollten, „die aus dem Budget der Schule nur dann finanziert werden könnten, wenn die betroffenen Lehrkräfte auf eine Reisekostenvergütung ganz oder teilweise verzichten“, so der Wortlaut in dem Schreiben. Genau dies haben die Richter als rechtswidrig erklärt.

Angebote an alle Schulen

Bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) war danach der Aufschrei groß. „Überall ist es selbstverständlich, dass Dienstreisen vom Arbeitgeber bezahlt werden“, schimpfte die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz. Sie warf Eisenmann sogar vor, Klassenfahrten bewusst streichen zu wollen. Auf die jüngste Nachricht, dass Eisenmann das Budget deutlich erhöhen will, reagiert Moritz positiv.

Bei den Regierungsfraktionen Grünen und CDU herrscht Einigkeit. „Meine Fraktion will, dass die bewährten außerunterrichtlichen Veranstaltungen der Schulen in Baden-Württemberg wie Klassenfahrten, Schullandheimbesuche oder Studienfahrten auch nach dem bekannten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts stattfinden können. Diese Fahrten haben einen wichtigen pädagogischen Mehrwert“, sagt CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart. Sandra Boser, bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, stimmt ihm zu. Die Prüfung der Budgets der Schulen habe ergeben, dass hier Handlungsbedarf bestehe. Da manche Schulen das bisherige Budget überhaupt nicht genutzt, andere es hingegen überzogen hätten, müsse künftig gewährleistet werden, „dass diese Angebote alle Schulen gleichermaßen erreichen“, so Boser weiter. Und wie sieht Eisenmann die Chancen auf eine Umsetzung? Auf Anfrage erklärt sie: „Damit Schullandheime, Wandertage oder Klassenfahrten auch weiterhin im gewünschten Umfang stattfinden können, habe ich bei den Regierungsfraktionen den Vorstoß unternommen, über den Nachtragshaushalt den Etat für Reisekosten zu verdoppeln. Ich bin zuversichtlich, dass ich mit diesem wichtigen Anliegen erfolgreich sein werde.“

