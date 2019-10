Mehr Geld für Schutz von Synagogen

Stuttgart.Das grün-schwarze Kabinett will nach dem Terrorakt in Halle dafür sorgen, dass Juden in Baden-Württemberg ohne Angst vor Übergriffen oder Anschlägen Leben können. „Ein Dreivierteljahrhundert nach dem Menschheitsverbrechen des Holocaust müssen Juden in Deutschland wieder um ihr Leben fürchten, wenn sie sich in der Synagoge zum Gebet treffen“, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart.

Unterschiedlich starker Schutz

Dies sei unerträglich – und die Gesellschaft müsse dem Judenhass mit „aller Entschlossenheit“ entgegentreten. Vor einer Woche versuchte ein Rechtsextremist in Halle, in eine Synagoge einzudringen und die rund 50 versammelten Menschen am wichtigsten jüdischen Feiertag Jom Kippur umzubringen. Der Verdächtige hat seine Tat gestanden und erklärt, er habe aus antisemitischen und rechtsextremistischen Beweggründen gemordet. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Das Landeskabinett hat am Dienstag entschieden, den jüdischen Einrichtungen in Baden-Württemberg eine Million Euro zusätzlich für Sicherheitsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Dadurch wolle man vor allem die kleineren Gemeinden unterstützen, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU). Momentan gebe es an den jüdischen Einrichtungen im Südwesten unterschiedlich stark ausgeprägte Sicherheitsvorkehrungen. Nach dem Doppelmord von Halle habe man zum Beispiel die Maßnahmen an der Stuttgarter Synagoge hochgefahren. Hier sei jetzt rund um die Uhr „mindestens eine Streife vor Ort“, erklärte der CDU-Politiker. Gehe es um Baumaßnahmen an den jüdischen Einrichtungen, seien hierfür primär die Kommunen zuständig, sagte Strobl.

Sei es Panzerglas oder die Installation von Videokameras – mit den vom Land ergänzend zur Verfügung gestellten Mitteln können die jüdischen Gemeinden zusätzlich für mehr Sicherheit in den Synagogen sorgen. Dies sei nötig, so Strobl, weil eine Tat wie in Halle auch im Südwesten Nachahmer finden könne.

Zahl der Straftaten schwankt

Er befürchte, das Video des Mörders, das im Internet zu finden sei, habe eine emotionalisierende Wirkung auf andere potenzielle Täter. Insgesamt ist die Zahl der antisemitischen Straftaten in Baden-Württemberg schwankend. 2014 gab es 166 Fälle, 2018 waren es 136. Allerdings waren es laut Innenministerium in den Jahren 2016 und 2017 jeweils weniger als 100. 2019 deuten die 46 Straftaten in der ersten Jahreshälfte eher auf eine geringere Belastung als im Vorjahr hin.

