Mehr Geld für Straßenbau verlangt

Darmstadt.Der Wirtschaftsstandort Odenwald ist nach Ansicht der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar in Gefahr, weil zu wenig in die Verkehrsinfrastruktur investiert wird. Die IHK sowie mehrere Landräte, Bürgermeister, Bundes- und Landtagsabgeordnete fordern die Landesregierung in einem parteiübergreifenden Papier auf, mehr für den Ausbau der Bundesstraßen 38 und 45 zu tun sowie die Kapazitäten der Odenwaldbahn auszubauen. Das teilte die IHK gestern in Darmstadt mit. Die Zahl der Beschäftigten entwickle sich im Odenwald besser als im Landesdurchschnitt. Im Gegensatz dazu belegten Michelstadt und Erbach im Mittelzentrenranking der IHK jedoch im Punkt „Erreichbarkeit“ mit großem Abstand die beiden letzten Plätze. lhe

