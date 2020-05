Mehr Geld und mehr Personal

Wiesbaden.„Heute einmal nicht zu Corona“, sagt Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) gleich zu Beginn seiner Pressekonferenz zum Thema Ausbau von Radwegen in Hessen. Es gefällt ihm ganz offensichtlich, wieder einmal ein urgrünes Thema präsentieren zu können. Und tatsächlich sprechen schon allein die zur Verfügung gestellten Gelder dafür, dass seine Partei beim Radwegebau in der Landesregierung Akzente setzt. In den ersten fünf Jahren nach seiner Amtsübernahme als Verkehrsminister sind in Hessen bereits 111 Millionen Euro dafür ausgegeben worden. In den kommenden fünf Jahren soll sich die Summe mit 244 Millionen mehr als verdoppeln.

Zusätzliche Stellen für Ausbau

„Kein Radweg in Hessen scheitert am Geld“, betont der grüne Minister. Von den bis 2024 zur Verfügung stehenden Mitteln kommt mit 176,5 Millionen der Löwenanteil vom Land. Die übrigen knapp 70 Millionen steuert der Bund bei. Die Kommunen unterstützt die Landesregierung mit 23,5 Millionen Euro im Jahr beim Bau der Radwege in den Gemeinden, Städten und Landkreisen.

Aber es ist nicht nur das Geld, mit dem Al-Wazir wuchern kann. Nicht weniger bedeutend ist auch der Paradigmenwechsel bei den Verkehrsplanern im Lande. Die dafür zuständige Behörde Hessen Mobil wurde in der Vergangenheit so gut wie ausschließlich mit dem Straßenbau in Verbindung gebracht. Jetzt erhält sie erstmals eine eigene Task Force mit 18 Mitarbeitern nur für den Radwegebau. Davon sind acht zusätzliche Stellen, die übrigen zehn werden innerhalb von Hessen Mobil umgeschichtet.

Dessen Präsident Gerd Riegelhuth versichert, die Verkehrsplanungsbehörde werde sich künftig gleichermaßen dem Bau, Ausbau und der Sanierung von Straßen, Radwegen sowie Bussen und Bahnen widmen.

Zwei Kommunalpolitiker sekundieren denn auch Al-Wazir bei seiner Pressekonferenz in der Wiesbadener Staatskanzlei und berichten von positiven Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit der Landesregierung und Hessen Mobil:: die Erste Beigeordnete des Landkreises Offenbach, Claudia Jäger (CDU), und der Bürgermeister des südhessischen Biebesheim am Rhein, Thomas Schell (SPD). Dort könne jetzt endlich die Lücke geschlossen werden, die bislang noch im Radweg in das benachbarte Pfungstadt klaffte, sagt Schell und verweist auf weitere Projekte, mit denen zum Teil auch viel befahrene Landstraßen gequert werden.

Von der 2016 gestarteten Sanierungsoffensive für das Fahrrad in Hessen sind acht Projekte mit 17 Kilometern aus- oder neugebauten Radwegen fertig. Weitere 46 mit noch einmal 78 Kilometern sind noch in Arbeit. Al-Wazir weist darauf hin, dass das Fahrrad zunehmend auch für den Weg zur Arbeit genutzt wird. 77 Prozent der Hessen lebten in einem Haushalt mit mindestens einem Fahrrad. 20 Prozent fahren mit dem Rad zur Arbeit, ein knappes Drittel davon in Kombination mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Minister will sich auch für eine Beschleunigung des Radwegebaus einsetzen, bei dem die Planung oft genauso lange dauere wie beim Straßenbau. Als Hauptgrund nennt er die kleinteiligen Grundstücksverhältnisse mit oft einer ganzen Reihe beteiligter Landwirte.

Der FDP-Politiker Stefan Naas nennt es indes ein „Armutszeugnis für ein grün geführtes Ministerium“, dass in den letzten drei Jahren kaum mehr als 17 Kilometer neu- oder ausgebaut wurden. Auch Tobias Eckert von der SPD nennt acht von 59 angekündigten Radwegen zu wenig. „Viele Worte, bisher kaum spürbare Taten“, kommentiert Linken-Fraktionschefin Janine Wissler.

