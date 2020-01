Mehr Geld zum Schutz vor Wölfen

Wiesbaden.Angesichts der steigenden Zahl von Wolfsnachweisen sollen in Hessen mehr Weidetierhalter von der Herdenschutzprämie des Landes profitieren als bislang. Künftig können Halter von Schafen oder Ziegen schon ab vier Tieren und einer Weidefläche von zwei Hektar einen Antrag auf die Förderung stellen, kündigte Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) am Donnerstag an. Bisher lag die Grenze bei sechs Tieren und drei Hektar. Mit der Prämie soll der Mehraufwand etwa für höhere Elektro-Weidezäune ausgeglichen werden. Sie wird auch von 31 Euro auf 40 Euro pro Hektar erhöht. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.01.2020