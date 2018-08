Mehr Gewalt gegen Juden

Mainz.Die Zahl gemeldeter antisemitischer Straftaten in Rheinland-Pfalz ist im ersten Halbjahr wieder leicht gestiegen. Von Januar bis Juni zählte die Polizei 15 Straftaten. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage von AfD-Fraktionschef Uwe Junge hervor. Im ersten Halbjahr 2017 waren es nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) 13 Taten, während die Polizei im ersten Halbjahr 2016 noch insgesamt 18 registriert hatte. Die aktuellen Zahlen sind nach Ansicht des LKA noch zu gering, um schon von einem Trend zu sprechen. Für eine genauere Beurteilung müsse das ganze Jahr herangezogen werden.

Die meisten Delikte, die sich im ersten Halbjahr dieses Jahres gegen Juden richteten, waren Volksverhetzungen: Davon zählte die Polizei zehn. Außerdem kam es nach Angaben des Innenministeriums zu jeweils zwei Körperverletzungen und Sachbeschädigungen, einmal wurde ein verfassungswidriges Kennzeichen oder Propagandamaterial registriert. Darunter versteht man zum Beispiel Hakenkreuze.

Nach Ansicht des Antisemitismus-Beauftragten von Rheinland-Pfalz, Dieter Burgard, hat ein judenfeindliches Klima zugenommen. „Es ist eine Verrohung der Sitten eingetreten in der Sprache und in Angriffen im Internet“, sagte Burgard. Er nannte Äußerungen in sozialen Medien als Beispiel. lrs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018