Mehr glückliche Tiere: Koalition will Öko-Landbau stärken

Stuttgart.Die grün-schwarze Landesregierung will den Öko-Landbau im Südwesten voranbringen. Agrarminister Peter Hauk (CDU) stellte am Dienstag den weiterentwickelten Aktionsplan „Bio aus Baden-Württemberg“ im Kabinett vor. Der Plan soll helfen, die Nachfrage nach Bio-Produkten aus heimischer Erzeugung zu bedienen. Der Aktionsplan bündelt Maßnahmen und Projekte und soll den Einstieg in den ökologischen Landbau erleichtern. 2019 wurden 13,2 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen in Baden-Württemberg als ökologisch bewirtschaftet gemeldet. Ziel der Landesregierung ist nach eigenen Angaben, dass bis 2030 etwa 30 bis 40 Prozent der Fläche nach den Regeln des ökologischen Landbaus bewirtschaftet werden. Das Bild zeigt einen Hahn von einem Biohof in Waldenbuch. lsw

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.07.2020