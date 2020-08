Mehr Kameras

Wiesbaden.In Wiesbaden sind 17 neue Video-Überwachungsanlagen in Betrieb genommen worden. „Mit moderner Videotechnik können wir die Landeshauptstadt Wiesbaden noch sicherer machen“, sagte der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden. Nach Angaben der Stadt überwachten nun 73 Kameras den zentralen Platz der Deutschen Einheit und das Areal rund um den Hauptbahnhof. Beide Orte seien Kriminalitätsschwerpunkte, teilte die Stadt unter Berufung auf die polizeiliche Kriminalitätsstatistik mit. An Videoschutzanlagen sind in der Regel mehrere Kameras installiert.

Die Videoüberwachung unterliege bestimmten gesetzlichen Vorgaben, betonte die Stadt. Die Daten werden in der Landeshauptstadt nach deren Angaben nach 14 Tagen gelöscht. Laut Innenministerium sind in 19 hessischen Städten Video-Überwachungsanlagen installiert, die im Jahr 2019 rund 2200 Straftaten aufgezeichnet haben. Der Platz der Deutschen Einheit und der Hauptbahnhof in Wiesbaden werden nach Angaben der Behörde seit mehreren Jahren überwacht. Mehrere hessische Kommunen planen laut Ministerium, ebenfalls entsprechende Anlagen anzuschaffen oder ihre Anlagen zu modernisieren. lhe

