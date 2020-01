Mehr Kita-Plätze

Frankfurt/Kassel/Wiesbaden/Gießen.Hessens Städte wollen im laufenden Jahr Hunderte neue Betreuungsplätze in Kindertagesstätten einrichten. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Denn obwohl seit rund sechs Jahren ein Rechtsanspruch für Kinder im Alter von einem bis drei Jahre besteht (U3), fehlen noch viele Plätze. Vorher galt dieser bereits für ältere Kinder (Ü3). Als Problem beim Ausbau erweist sich aber der Mangel an Fachpersonal.

Die größte Aufstockung in absoluten Zahlen plant Frankfurt. „Die Realisierung von 633 neuen Plätzen im Jahr 2020 im Bereich der Betreuung von Kindern unter drei Jahren ist in Planung“, sagte eine Sprecherin. Für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren seien es 750 neue Plätze. Kassel hat für das laufende Jahr Geld für 42 neue U3-Plätze und 287 Plätze für Ü3-Kinder vorgesehen.

Wiesbaden arbeitet an der Schaffung von 65 Plätze für U3-Kinder und 35 Plätze für den Ü3-Bereich. „2020 wird das Gesamtausbauvolumen 66 U3-Betreuungsplätze und 172 Ü3-Plätze betragen“, erklärte ein Sprecher in Darmstadt. In Fulda ist die Schaffung von weiteren 120 Plätzen für U3 und Ü3 im Jahr 2020 vorgesehen. Die Stadt Gießen kann aktuell nicht beziffern, wie viele Plätze neu geschaffen werden sollen. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.01.2020