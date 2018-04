Mehr Lehrer hören vorzeitig auf

Anzeige

Stuttgart.In Baden-Württemberg nimmt die Zahl der jüngeren Lehrer zu, die freiwillig aus dem Dienst ausscheiden, obwohl sie das Pensionsalter noch nicht erreicht haben. So beendeten im Südwesten 2017 insgesamt 582 Lehrkräfte mit einem Alter von unter 55 Jahren ihre Pädagogentätigkeit. Dies geht aus einer Antwort des Stuttgarter Kultusministeriums auf eine Anfrage der SPD im Landtag hervor.

Die Zahl stieg in den vergangenen zehn Jahren immer weiter an. 2008 waren es noch 243, im Jahr 2012 schon 481 und 2015 bereits 488. Im Jahr 2016 schieden 516 Lehrkräfte unter 55 Jahren aus dem Lehrberuf aus. „Wir müssen die Überlastungsanzeichen der Lehrkräfte ernster nehmen. Die Tatsache, dass sich die Zahl derjenigen Lehrkräfte, die schon frühzeitig die Notbremse ziehen, in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt hat, spricht Bände“, sagt der schulpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Gerhard Kleinböck, gegenüber unserer Zeitung. Gründe für das Ausscheiden der Lehrkräfte nennt das Kultusministerium in der Anfrage nicht.

„Lehrerberuf nicht mehr attraktiv“

Insgesamt gibt es im Südwesten an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen mehr als 110 000 Pädagogen. Lehrer gehen in der Regel mit 65 Jahren in den Ruhestand. Auch die Gewerkschaft Bildung und Erziehung GEW ist besorgt über die zunehmende Zahl an Lehrern, die schon vor dem Erreichen des 55. Lebensjahres den Schuldienst beenden. „Mit den derzeitigen Rahmenbedingungen ist der Lehrerberuf nicht mehr attraktiv. Dies liegt auch daran, weil die Vielfalt der Aufgaben zuletzt immer mehr zugenommen hat“, sagt die Landesvorsitzende Doro Moritz.