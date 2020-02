Mehr Menschen mit Job

Stuttgart.Die Arbeitslosigkeit im Südwesten hat im Februar im Vergleich zum Vormonat leicht abgenommen. Die Zahl der Menschen ohne Job lag bei 217 520, das sind rund 3000 weniger Arbeitslose als noch im Januar. Die Quote blieb mit 3,5 Prozent gleich, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Stuttgart mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr war jedoch weiterhin die sich eintrübende Konjunktur in baden-württembergischen Schlüsselbranchen erkennbar – der Februar 2019 zählte fast 20 000 Jobsuchende weniger als der Februar 2020.

„Der im Vergleich mit dem Vorjahr deutlich gestiegene Bestand an Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist nicht saisonal bedingt“, bestätigte Christian Rauch, Leiter der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit. Der Grund für den Anstieg liege in der eingeschränkten Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarkts: Der Zuwachs neuer Stellen seit Jahresbeginn sei im Vorjahresvergleich um über 26 Prozent zurückgegangen.

Weniger Arbeitslose in Hessen

Auch in Rheinland-Pfalz ist die Arbeitslosigkeit leicht gesunken. Rund 105 600 Menschen waren im Februar arbeitslos gemeldet, das waren 1200 Menschen (1,1 Prozent) weniger als vier Wochen zuvor. Das teilte die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Freitag mit. Im Vergleich zu Februar 2019 lag die Zahl aber höher: Vor einem Jahr wurden 3800 arbeitslose Menschen weniger gezählt (3,7 Prozent). In Hessen ging die Zahl der Arbeitslosen um 2380 auf 157 468 zurück, wie die Arbeitsagentur berichtete. Das bedeutete wie im Februar 2019 eine Quote von 4,6 Prozent. lsw/lrs/lsw

