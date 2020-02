Mehr Menschen mit Job

Frankfurt.Im Februar waren auf dem hessischen Arbeitsmarkt noch keine Auswirkungen des neuartigen Coronavirus spürbar. Die Zahl der Arbeitslosen ging in dem Monat um 2380 auf 157 468 Männer und Frauen zurück, wie die Regionaldirektion Hessen der Arbeitsagentur am Freitag in Frankfurt berichtete. Das bedeutete wie im Februar 2019 eine Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent.

Rechnet man die üblichen Saisonschwankungen heraus, verharrt damit die durchschnittliche Arbeitslosenquote in Hessen seit 15 Monaten bei 4,4 Prozent. Die sogenannte Unterbeschäftigung, zu der neben Arbeitslosen auch Menschen in Weiterbildung und kurzfristig Arbeitsunfähige gezählt werden, blieb mit knapp 221 000 Menschen (+0,3 Prozent) ebenfalls nahezu konstant zum Vorjahresmonat.

Neue Stellen entstanden

Im abgelaufenen Jahr sind nach vorläufigen Berechnungen fast 41 000 neue sozialversicherungspflichtige Jobs entstanden. Deren Gesamtzahl liegt nun bei 2,67 Millionen. Neue Jobs gab es in insbesondere bei Dienstleistern, während bei der Leiharbeit und in der Industrie Jobs gestrichen wurden.

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist auch leicht gesunken. Rund 105 600 Menschen waren im Februar arbeitslos gemeldet, das waren 1200 Menschen (1,1 Prozent) weniger als vier Wochen zuvor. Das teilte die Arbeitsagentur mit. Im Vergleich zu Februar 2019 lag die Zahl aber höher: Vor einem Jahr wurden 3800 arbeitslose Menschen weniger gezählt.

Die Arbeitslosigkeit im Südwesten hat im Vergleich zum Vormonat leicht abgenommen. Die Zahl der Menschen ohne Job lag bei 217 520, das sind rund 3000 weniger Arbeitslose als noch im Januar. Die Quote blieb mit 3,5 Prozent gleich, wie die Agentur für Arbeit mitteilte. dpa

