Mehr Psychologen

Wiesbaden.Die Experten des hessischen Schulpsychologischen Kriseninterventionsteams sind vergangenes Jahr deutlich häufiger im Einsatz gewesen als noch 2016. Das geht aus einer Antwort des Kultusministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion in Wiesbaden hervor. Demnach sind die extra qualifizierten Schulpsychologen 2019 in 132 Fällen für eine psychosoziale Betreuung an eine Schule gerufen worden. Drei Jahre zuvor waren es noch 100 Einsätze gewesen.

Ein Kriseninterventionsteam kommt dann zum Einsatz, wenn es in der Schulgemeinde einen Suizid gab oder wenn ein Elternteil eines Schülers oder einer Schülerin gestorben ist. Die Psychologen stehen Schülern und Lehrern auch nach Gewalttaten zur Seite. Beispielsweise seien Augenzeugen des Anschlags von Hanau oder deren Angehörige betreut worden. Vergangene Woche hatte ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Hessen will sein Personal für das Kriseninterventionsteam verstärken. Den aktuell rund 100 qualifizierten Schulpsychologen sollen im Mai 16 weitere hinzukommen. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.03.2020