Mehr Richter und Polizisten

Stuttgart.Über 660 neue Stellen genehmigt sich die grün-schwarze Landesregierung mit dem Nachtragshaushalt, den der Landtag von Baden-Württemberg an diesem Mittwoch verabschieden wird. 130 Stellen bekommen allein die Verwaltungsgerichte, die über die vielen Asylklagen ächzen. Das Kultusministerium kann gut 200 Stellen neu besetzen, die meisten in zwei Instituten zur Verbesserung der Qualität der Aus- und Fortbildung der Lehrer. Gut kommt auch Innenminister Thomas Strobl weg, in dessen Zuständigkeitsbereich 134 Mitarbeiter neu eingestellt werden dürfen.

Die vollen Kassen haben die Begehrlichkeiten bei den Abgeordneten der Regierungsfraktionen stark wachsen lassen. 44 Vorschläge brachten Grüne und CDU noch in der parlamentarischen Beratung des Nachtragshaushalts ein, der das Haushaltsvolumen auf 53,4 Milliarden Euro steigen lässt. Auf den Entwurf der eigenen Regierung sattelten die Abgeordneten noch elf Stellen für den „Sonderstab gefährliche Ausländer“ drauf, der bisher lediglich fünf Mitarbeiter hatte. Allein dafür werden künftig jedes Jahr 780 000 Euro fällig. Gut eine halbe Million jährlich kostet der von der CDU geforderte zusätzliche Staatsschutzsenat beim Oberlandesgericht Stuttgart mit sechs Richtern.

Zusätzlich Geld für Klassenfahrten

Im Eilverfahren haben Grüne und CDU die Gelder für Klassenfahrten verdoppelt, damit keine Ausflüge gestrichen werden. Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Oktober entschieden, dass die Schulen den Lehrern die Ausgaben für außerschulische Veranstaltungen erstatten müssen. Statt bisher 3,45 Millionen Euro sollen ab nächstem Jahr jeweils 7,3 Millionen Euro in diesem Topf zur Verfügung stehen.

CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart reklamiert eine weitere Nachbesserung als eigene Idee. „100 Millionen Euro werden zusätzlich in die Sanierung der Universitätskliniken fließen“, betont der Christdemokrat. Für die fünf Standorte Heidelberg, Mannheim, Freiburg, Tübingen und Ulm stehe damit im laufenden und nächsten Jahr eine halbe Milliarde Euro zur Verfügung. Selbst einen 100 000-Euro-Nachschlag für die Abendrealschulen listet die CDU-Fraktion in ihrer Bilanz auf.

Dass neben Strobl mit Justizminister Guido Wolf und Kultusministerin Susanne Eisenmann drei CDU-Minister die meisten der zusätzlichen Stellen bekommen, sieht Grünen-Finanzexpertin Thekla Walker nicht als Problem. „Der Ausbau ist wirklich notwendig“, sagt sie. Walker: „Ich sehe da keinen Minuspunkt für die Grünen.“

Angetreten waren Grüne und CDU nach der Landtagswahl 2016 mit dem Versprechen, 5000 Stellen in der Landesverwaltung abzubauen. Stattdessen wird jetzt großzügig neues Personal eingestellt. So erhalten die vier Regierungspräsidien 40 Stellen – unter anderem für die Arzneimittelkontrolle.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018