Mehr Schulstunden fallen aus

Vor der Vollerhebung des Kultusministeriums hatten Elternvertreter in den Gymnasien des Regierungsbezirks Stuttgart per Umfrage den Unterrichtsausfall abgefragt. Sie kamen zu noch höheren Werten als die offizielle Statistik. Danach haben in den ersten neun Wochen des Schuljahrs 7,8 Prozent des Unterrichts überhaupt nicht stattgefunden.

Bislang hat das Ministerium in Baden-Württemberg den Unterrichtsausfall per Stichprobe an 600 der 4500 Schulen erhoben. Im November 2017 fielen danach an den Gymnasien und beruflichen Schulen jeweils 5,4 Prozent der Stunden aus. Bei den Realschulen waren es 4,1 Prozent. Schulartübergreifend lag die Quote bei 3,6 Prozent (3,2 Prozent 2016). pre