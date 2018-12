Mehr Tempo

Eines vorab: Die Krankenhäuser in Baden-Württemberg sind im bundesweiten Vergleich gut aufgestellt. Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch im Südwesten ein großer Investitionsbedarf besteht. Selbst wenn bis Ende 2019 keine neuen Bau- und Sanierungskosten dazukommen würden, was sehr unwahrscheinlich ist, liegt der Investitionsstau noch immer bei Hunderten Millionen Euro.

Dabei sollte die medizinische Infrastruktur gerade in den Jahren auf Vordermann gebracht werden, in denen – wie momentan – die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hervorragend sind und damit die Landeskasse wegen der hohen Steuereinnahmen gut gefüllt ist. Dies setzt Grün-Schwarz nicht in ausreichendem Maß um. Generell klagen viele Krankenhausmitarbeiter über schlechte Arbeitsbedingungen. Unabhängig von den nötigen Reformen im Gesundheitswesen wäre es angemessen, würde die Politik zumindest für eine flächendeckend gute Infrastruktur sorgen.

Immerhin kann sich Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) auf die Fahnen schreiben, den Investitionsstau halbiert zu haben. Trotzdem gilt: Können Projekte vorangetrieben werden, sollte dies zeitnah passieren. Zudem kommt dem Land zugute, dass der Bund über den Strukturfonds mindestens bis 2022 die Finanzierung unterstützen wird. Auch hier bietet sich die Chance, weitere Mittel aus Berlin zu erhalten. Eine Möglichkeit, die in Zukunft intensiver genutzt werden muss.

