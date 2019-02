Mehr Tote im Verkehr

Wiesbaden.Die Zahl der tödlichen Unfälle auf Hessens Straßen ist 2018 deutlich gestiegen. 239 Personen verloren im Straßenverkehr ihr Leben, wie das Statistische Landesamt gestern in Wiesbaden mitteilte. Das sind 26 Tote oder 12,2 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Insgesamt wurden in Hessen 21 515 Unfälle mit Personenschaden gezählt und damit 395 (plus 1,9 Prozent) mehr als im Jahr 2017. Die Zahl der dabei Verunglückten sei um 109 (plus 0,4 Prozent) auf 28 547 Personen nach oben gegangen.

Allein im Dezember hatten sich die tödlichen Verkehrsunfälle in Hessen nach Angaben der Landesstatistiker um zehn auf 25 erhöht. Die gesamte Zahl der Unfälle mit Personenschaden stieg im letzten Monat des vergangenen Jahres um 95 auf 1607 (plus 6,3 Prozent). Dabei habe es 2262 Verunglückte (plus 6,2 Prozent) gegeben, teilte das Landesamt mit. lhe

