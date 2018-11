Mehr Tote, weniger Verletzte

Wiesbaden.Die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle ist in Hessen gestiegen. 175 Menschen verloren in den ersten neun Monaten des Jahres ihr Leben auf den Straßen im Land, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Das sind zwölf Personen mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. Allein im September starben 26 Verkehrsteilnehmer. Von Januar bis September zählten die Statistiker fast 16 000 Verkehrsunfälle mit Verletzten in Hessen (minus 0,8 Prozent). Die Zahl der Verunglückten sei um 1,8 Prozent im Jahresvergleich auf rund 21 000 Personen gesunken. Im September waren nach Angaben der Behörde jedoch die Unfälle mit Personenschaden um 4,2 Prozent sowie die Zahl der Verunglückten um 4,5 Prozent gestiegen. lhe

