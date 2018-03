Mehr Wohnraum, weniger Lärm

Der Landesentwicklungsplan in Hessen stammt aus dem Jahr 2000 und gilt in vielen Punkten als überholt. Geändert wurde er bisher nur im Jahr 2007 für das Nachtflugverbot am Frankfurter Flughafen und 2013, um nach dem hessischen Energiegipfel das Ziel von zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie aufzunehmen.

Am nächsten Mittwoch will Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir die Verordnung im Wiesbadener Landtag einbringen. Trotz der umfangreichen Überarbeitung ist es formell wieder eine Änderung des Plans, der in seinen ersten Kapiteln zur landesweiten Raumstruktur etwa mit der Definition ländlichen und verdichteten Raums unberührt bleibt.

Da es kein Gesetz ist, können die Abgeordneten dem von der Landesregierung beschlossenen Plan nur zustimmen oder ihn ablehnen, aber keine Änderungen vornehmen. Die Zustimmung des Landtags ist relativ neu, früher wurde der Landesentwicklungsplan allein von der Regierung verantwortet. kn