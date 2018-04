Mehr Zeit für NSU-Bericht

Anzeige

Wiesbaden.Der NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags hat sich mehr Zeit gegeben, um die Chancen für einen gemeinsamen Abschlussbericht aller Fraktionen zu erhöhen. Am 15. Juni will das Gremium das mit Spannung erwartete Papier beschließen. Darauf einigten sich die Landtagsfraktionen in einer nicht öffentlichen Sitzung gestern einvernehmlich.

Die Obleute von CDU und Grünen, Holger Bellino und Jürgen Frömmrich, äußerten nochmals das Ziel, trotz aller Differenzen zu einem gemeinsamen Abschlussbericht oder zumindest möglichst großen Schnittmengen zu kommen. Die wichtigste Aufgabe sei, dass sich eine solche schreckliche Mordserie wie durch den NSU nicht wiederhole. Das Gremium hat untersucht, ob bei der Aufklärung des Mordes an dem Kasseler Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat in hessischen Behörden Fehler gemacht wurden. Die Tat im Jahr 2006 wird der rechtsextremen Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) zugerechnet. Der Ausschuss hatte seit seiner ersten Sitzung im Jahr 2014 insgesamt rund 2000 Akten gesichtet und etwa 100 Zeugen vernommen. dpa