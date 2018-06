Mehr Zulauf an Hessens Privatschulen

Anzeige

Wiesbaden.Erneut ist die Zahl der Schüler an hessischen Privatschulen gestiegen. Die Lehrergewerkschaft GEW fürchtet negative Folgen für das staatliche Schulsystem. Derweil wehrt sich der Landesverband der Privatschulen gegen den Vorwurf, dass diese Schulen nur etwas für Wohlhabende sind.

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes von gestern besuchen im laufenden Schuljahr über 46 900 Schüler eine allgemeinbildende Schule in privater Trägerschaft. Im Vergleich zum Schuljahr 2016/17 ist das ein Zuwachs um 830 Kinder und Jugendliche oder 1,8 Prozent. Insgesamt besuchten im Herbst vergangenen Jahres nach Angaben der Statistiker 7,5 Prozent aller hessischen Schüler allgemeinbildender Schulen eine Einrichtung in privater Trägerschaft. Vergleichsweise hoch seien dabei ihre Anteile in den Förderschulen und Gymnasien gewesen.

Eine 43 Jahre alte Mutter aus Frankfurt etwa erzählt, dass ihre Tochter und ihr Sohn auf die Internationale Schule Frankfurt (ISF) gehen, eine sogenannte Ergänzungsschule. Sie sei damit absolut zufrieden und greife dafür auch gerne in die Tasche. Das monatliche Schulgeld für die Geschwister beträgt 2500 Euro. „Eigentlich war es Zufall, dass unsere Kinder eine Privatschule besuchen, denn wir haben im Frankfurter Westen keinen Kindergartenplatz bekommen“, erzählt die Frau. „Also haben wir sie auf einen privaten Kindergarten geschickt und dann später auf die Schule.“