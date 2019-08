Mehrere Verletzte

Frankfurt.Bei einem Feuer in einer Frankfurter Suchthilfeeinrichtung hat am Donnerstagmorgen ein Mensch schwerste Brandverletzungen erlitten. Er sei in eine Spezialklinik gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Drei weitere Personen seien mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen, in einem weiteren Fall sei eine ambulante Versorgung vor Ort notwendig gewesen. Die Polizei hatte zuvor von mehreren Verletzten, darunter zwei Schwerverletzten berichtet.

Die Flammen waren im Frankfurter Stadtteil Niederrad in einer Wohnung im zweiten Stock ausgebrochen. Das gesamte fünfstöckige Wohngebäude wurde geräumt – insgesamt mussten nach Angaben der Feuerwehr 68 Menschen in Sicherheit gebracht werden. In einem Fall ging das nur über eine Drehleiter. Die Polizei hatte zuvor von rund 50 Betroffenen gesprochen. Die Menschen kamen bis zum Abschluss der Löscharbeiten in einem Bus der Feuerwehr unter. Es waren rund 60 Einsatzkräfte vor Ort. Die Flammen verursachten hohen Sachschaden: Die Polizei schätzte ihn auf etwa 150 000 Euro. lhe

