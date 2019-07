Mehrwöchige Behinderung

Blick in die Tunnelröhre der S-Bahn-Anbindung Gateway Gardens. © dpa

Frankfurt.Wer von den Autobahnen 3 und 5 aus zum Frankfurter Flughafen gelangen will, muss sich ab 20 Uhr am 31. Juli auf geänderte Verkehrsführungen einstellen. Die für den Bau der neuen S-Bahn-Anbindung Gateway Gardens in den vergangenen Jahren verlegten Ausfahrten werden bis zum 13. September wieder zurückverlegt, wie Hessen Mobil am Freitag mitteilte. Das habe zur Folge, dass von der A 3 aus Richtung Würzburg nach der Ausfahrt Frankfurt-Flughafen das Terminal 2 während des gesamten Zeitraums nicht direkt erreicht werde. Eine Umleitung zu dem Terminal erfolge über die Ausfahrt Frankfurt-Süd und die B 43. Von der A 5 aus muss zum Erreichen von Terminal 2 aus beiden Fahrtrichtungen ab dem Frankfurter Kreuz ebenfalls über die B 43 ausgewichen werden. Die Zufahrt zu Terminal 1 ist wie gewohnt möglich.

Weitere Abweichungen

Während der Bauarbeiten kommt es an drei Wochenenden zudem zu weiteren Abweichungen. So wird am 4. August wegen des Frankfurt City Triathlons zwischen 6 und 12 Uhr auf der A 3 auch die Ausfahrt Frankfurt-Süd gesperrt. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum ab der Ausfahrt Frankfurt-Flughafen zur Anschlussstelle Kelsterbach umgeleitet, um zum Terminal 2 zu gelangen. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.07.2019