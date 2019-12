Mehrzahl der Krankenhäuser in den Miesen

Stuttgart.Weil Pfleger und Ärzte fehlen, müssen Krankenhäuser immer öfter Betten oder ganze Abteilungen vorübergehend schließen. In einer Umfrage der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) gaben 71 von 202 Kliniken an, dass sie 2019 Behandlungskapazitäten sperren mussten. „Die Folgen für die Versorgung der Menschen sind mittlerweile deutlich spürbar“, sagte der BWKG-Vorsitzende Detlev Piepenburg. Als enorm stuft der Heilbronner Landrat den finanziellen Druck ein. 57 Prozent aller Krankenhäuser würden dieses Jahr mit roten Zahlen abschließen.

Gesetzliche Vorgaben zur Personalausstattung haben den Versorgungsnotstand in den Kliniken verschärft. So mussten 46 Krankenhäuser auf Intensivstationen Betten vorübergehend frei lassen, zwölf schränkten die Kapazität in der Notaufnahme ein. Patienten müssen dann in weiter entfernte Krankenhäuser transportiert werden. Laut Piepenburg kam es schon zu dramatischen Situationen, wenn Rettungsdienste Notfälle gegen den Willen des Krankenhauses einlieferten. Der Verbandschef fordert, dass dann zumindest keine Sanktionen ergriffen werden, wenn gegen den Personalschlüssel verstoßen wurde.

Streit um Strafzahlung

Völliges Unverständnis äußerte Piepenburg über die ab nächstem Jahr fälligen Strafzahlungen, wenn Krankenhäuser Patienten länger betreuen, als es der Medizinische Dienst (MDK) für angemessen hält. Schon bisher werden Rechnungen gekürzt, wenn zum Beispiel alleinlebende Patienten nicht entlassen wurden, bis ein Pflegeplatz gefunden war. Nun werden mindestens 300 Euro Strafe fällig. BWKG-Geschäftsführer Matthias Einwag fürchtet, dass sich die Zahlungen auf 60 Millionen Euro im Jahr summieren.

Einwag sammelt derzeit Fälle, bei denen um die Notwendigkeit für stationäre Aufenthalte gestritten wird. Für eine 56-Jährige mit einer Hirnblutung wurden 19 Kliniktage nicht anerkannt und die Rechnung um 10 800 Euro gekürzt. Fast 20 000 Euro musste das SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach drauflegen, weil eine 85-jährige Patientin nach Ansicht des MDK früher in eine Reha hätte gehen müssen. Begründung der Gutachter: Das wäre möglich gewesen, da sich die Frau „allein im Bett drehen und wenige Schritte gehen konnte“. Die Klinik weist darauf hin, dass trotz aufwendiger Suche nicht früher ein Platz gefunden wurde und die Seniorin keine Angehörigen hatte, die sie vorübergehend in der häuslichen Umgebung hätten pflegen können. Piepenburg: „Wir haben mehr Ältere mit mehr Pflegebedarf als vor zehn Jahren.“

An der Realität der Krankenhäuser und Heime vorbei geht das von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verkündete Pflegestärkungsgesetz, das 13 000 zusätzliche Stellen schaffen sollte. Rechnerisch entfallen 1300 auf Baden-Württemberg. Doch besetzt sind davon bisher nur 64, weil die Fachkräfte fehlen. „Das Geld ist da, aber man findet die Leute nicht“, klagte Piepenburg. Verstärkt müssten Pfleger aus dem Ausland angeworben werden.

Die Unterfinanzierung der Krankenhäuser verschärft sich weiter. Um fast sechs Prozentpunkte auf 57,4 Prozent steigt 2019 der Anteil der Kliniken, die rote Zahlen schreiben. Hauptursache sind nach Einwags Angaben die hohen Löhne, die im Südwesten bezahlt werden müssen. Eine Krankenschwester verdiene hier rund 60 000 Euro, in andern Ländern zum Teil weniger als 50 000 Euro im Jahr. Allein dieser Kostenblock summiert sich auf 220 Millionen Euro.

„Den kommunalen Krankenhäusern wird durch den Bund die Luft abgedreht“, kritisierte Landkreistagsgeschäftsführer Alexis von Komorowski. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) warnte, es drohe ein weiterer Aderlass durch Spahns neues Kassengesetz. Durch den geplanten Ausgleichsmechanismus könnte der Versorgung im Südwesten eine halbe Milliarde Euro verlorengehen.

