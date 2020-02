Meldungen gehen per App an Behörden

Wiesbaden.„Erfolgreicher Start in ein sicheres Jahrzehnt“ hat der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) seine Regierungserklärung überschrieben, mit der er am Dienstag die Kriminalitätsstatistik stolz auch den Abgeordneten des Hessischen Landtags präsentierte. Trotz der positiven Zahlen mit weniger Straftaten und höherer Aufklärungsquote, die er am Vortag bereits der Presse vorgestellt hatte, stieß der Minister der Christdemokraten aber bei der Opposition auf wenig Beifall.

Der SPD-Abgeordnete Günter Rudolph sprach von einer schlechten Personalsituation bei der Polizei in Hessen mit insgesamt drei Millionen angehäuften Überstunden. „Es ist nicht alles rosarot im schwarz-grünen Paradies“, folgerte der Sozialdemokrat.

Wie Innenminister Peter Beuth und alle anderen Redner dankte auch Günther Rudolph der hessischen Polizei für ihre erfolgreiche Arbeit, die angesichts der vorhandenen Probleme umso höher zu bewerten sei.

Besorgt über rechtsextreme Taten

Der SPD-Parlamentarier, aber auch der FDP-Innenpolitiker Stefan Müller und Hermann Schaus von der Linken zeigten sich besorgt über den Anstieg rechtsextremistischer Straftaten und kritisierten noch einmal die mangelnde Überwachung der nordhessischen Rechtsextremisten, aus deren Kreis mutmaßlich der oder die Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke kommen.

Klaus Herrmann von der AfD sagte dagegen, die Zahl der Linksextremisten und Islamisten sei größer als die von rechts. Er könne sich „des Eindrucks nicht erwehren, dass diese schwarz-grüne Regierung heimlich mit Linksextremisten sympathisiert“.

FDP-Mann Stefan Müller nannte neben den vielen Überstunden auch mangelnde Vereinbarkeit von Beruf und Familie, schlechte Aufstiegsmöglichkeiten und das Fehlen einer modernen Besoldungsstruktur als Belege für unattraktive Arbeitsbedingungen der Polizisten. Der Mann von der Linken Hermann Schaus wandte sich gegen den Ausbau der Videoüberwachung, besser sei mehr Polizei auf den Straßen. Eva Goldbach von den Grünen hielt dem entgegen, die guten Zahlen der Kriminalstatistik bedeuteten „schlechte Zeiten für die Opposition“.

Frühwarnsysteme im Land

Innenminister Beuth wiederum erkannte, dass er sich am Tag nach Veröffentlichung der Polizeizahlen nicht allein darauf beschränken konnte, diese noch einmal in den höchsten Tönen zu loben. Also brachte er in seiner Regierungserklärung auch eine Neuigkeit unter: Er kündigte kommunale Frühwarnsysteme im Land an, bei denen die Bürger selbst die Hauptrolle spielen sollen.

Konkret sollen sie die kostenlose Sicherheits-App „hessenWARN“ künftig dazu nutzen können, Meldungen an die örtlichen Behörden weiterzugeben. „Vom vermüllten Stadtpark über Schmierereien auf dem Spielplatz, die möglicherweise einen extremistischen Hintergrund haben, bis hin zur Beleuchtung an der Unterführung, die seit ein paar Tagen nicht mehrfunktioniert“, nannte er als Beispiele. Für die Sicherheit wolle man sich „die wachsamen Augen der Bevölkerung“ zunutze machen.

