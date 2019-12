Meteorologen erwarten Schnee im Bergland

Feldberg/Stuttgart.So schön wie am Wochenende auf dem Feldberg (unser Bild) bleibt das Wetter im Südwesten zu Beginn der neuen Woche leider nicht. Es wird im Gegenteil eher ungemütlich. Für Montag prognostizierten die Meteorologen wiederholte Regen- oder Graupelschauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch kurze Gewitter konnten nicht ausgeschlossen werden. Im höheren Bergland rechneten die Meteorologen außerdem mit Schneeschauern. Im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und in Richtung Allgäu wurden demnach ein bis fünf Zentimeter Neuschnee erwartet. In höheren Staulagen seien bis zu zehn Zentimeter möglich. Den Angaben zufolge soll es auch windig werden. Im Bergland und in Teilen Oberschwabens kann es zu stürmischen Böen kommen. lsw

