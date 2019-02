Mieterinitiative fordern Umwandlungsverbot in Frankfurt

Mit Auflagen beim Umbau von Wohnungen will die Stadt Frankfurt in beliebten Vierteln Luxusmodernisierungen und die Vertreibung von Mietern verhindern. Der Verein „Mieter helfen Mietern“ fordert, dass die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen grundsätzlich in solchen Stadtteilen verboten werden sollte. Einen „Genehmigungsvorbehalt“ – die Stadt müsste die Umwandlung genehmigen – befürwortet die Stadt Frankfurt. Der Erlass muss jedoch vom Land kommen. Satzungen zum Milieuschutz sollen in begehrten Innenstadtteilen Frankfurts die Verdrängung der Bewohner verhindern. Ziel ist, dass Mieten für mittlere und untere Einkommensgruppen erschwinglich bleiben. Daher wird versucht, eine Aufwertung des Wohnraums durch hochpreisige Modernisierung zu verhindern. Genehmigt werden muss der Ausbau einer Wohnung (auch Dachgeschossausbau), wenn sie größer als 130 Quadratmeter wird. Dies gilt auch für Balkone, Dachterrassen und Wintergärten mit mehr als acht Quadratmetern sowie für den Einbau eines Bads oder einer Sauna mit über acht Quadratmetern. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.02.2019