Millimeterarbeit in der Nacht

Anzeige

Wenn es nach der Landesregierung ginge, wären viel mehr BF4 auf den Straßen im Land zu sehen. Zusammen mit den so genannten Verwaltungshelfern sollen sie die Polizei dauerhaft entlasten und ihr den stressigen Nachtjob abnehmen. Doch sowohl die Fahrzeuge als auch das Personal sind noch Mangelware. Deshalb hat die schwarz-grüne Koalition eine Übergangsregelung entworfen, der zufolge noch bis Ende Juni dieses Jahres Transporte ausnahmsweise von Polizisten begleitet werden sollen.

„Noch gut vier Jahre“

„Wir haben derzeit Lieferfristen für die Autos von mehreren Monaten“, sagt Wolfgang Draaf. Der Geschäftsführer der Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten mit Sitz in Frankfurt schätzt, dass mindestens eine vierstellige Anzahl notwendig wäre. Dazu kommt: Verwaltungshelfer können im Gegensatz zur Polizei keine eigenen Entscheidungen treffen, wie ein Sprecher des Verkehrsministeriums erklärt. Passiert also auf der Fahrt etwas Unvorhersehbares, so dass etwa in engeren Kurven der Gegenverkehr kurzzeitig angehalten werden müsste, dürften Verwaltungshelfer das schlicht nicht tun. Das heißt, sie können nur auf planbaren, bekannten, wiederkehrenden Strecken die Polizei ersetzen.

Eine Lösung könnten „Beliehene“ sein. Im Gegensatz zu Verwaltungshelfern dürfen sie eigenständig Anordnungen treffen. „In Bezug auf Schwertransporte hätten sie die gleichen Rechte wie die Polizei“, erklärt Draaf. Die entsprechende Verordnung wird derzeit vom Bundesverkehrsministerium erarbeitet. Draaf schätzt, dass es noch „gut vier Jahre“ dauert, bis sie tatsächlich einsatzfähig sind. Andreas Pfeffer hat gerade ganz andere Sorgen. „Schon der kleinste Kratzer ärgert mich“, sagt er. „Ich will alles unfallfrei ans Ziel bringen.“ Zwei Monate hat es gedauert, bis er die Genehmigung für den Kran-Transport bekommen hat. „Für Hessen ist das schnell“, konstatiert der Chef des Schwerlastservice SGS. In der Zeit hat er die komplette Strecke abgefahren und jeden Kreisel vermessen, um abzuschätzen, ob der lange Transporter da durch passt.

Das Team von Andreas Pfeffer hat inzwischen auf der Bundesstraße 54 die Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz passiert. Plötzlich halten alle an. „Wir warten jetzt auf die Polizei“, gibt Pfeffer per Funk durch. Zwar soll in Hessens Nachbarbundesland ebenfalls die Begleitung durch BF4 eingeführt werden, momentan ist aber auch hier noch die Polizei vor Ort.

© Südhessen Morgen, Samstag, 02.06.2018