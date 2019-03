Millionen fließen in künstliche Intelligenz

Stuttgart.Baden-Württemberg stellt sich bei der künstlichen Intelligenz (KI) besser auf. Das grün-schwarze Kabinett will daher in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag beschließen, 20 Millionen Euro zusätzlich in die KI-Landesstrategie zu investieren. Mit der Kabinettsvorlage sollen Vorhaben beschlossen werden, mit denen das Wirtschafts- und das Wissenschaftsministerium „die Forschung, Entwicklung, Anwendung und Kommerzialisierung von künstlicher Intelligenz in Baden-Württemberg vorantreiben möchte“, schreiben die Ministerinnen Nicole Hoffmeister-Kraut (Wirtschaft, CDU) und Theresia Bauer (Wissenschaft, Grüne).

Die Mittel dafür stammen aus dem Nachtragshaushalt 2018/2019. Jedem der beiden Ressorts sollen damit zehn Millionen Euro zusätzlich KI-Mittel zur Verfügung gestellt werden. Zudem stellt das Land bislang weitere 100 Millionen Euro als Kofinanzierung von Projekten im Rahmen einer Bundesstrategie zur KI und für die Batterieforschung in Aussicht. Grün-Schwarz will in der Sitzung am kommenden Dienstag die Projekte beschließen, denen die Zusatzmittel zur Verfügung gestellt werden.

Mit 5,5 Millionen Euro ist der höchste Betrag für das Cyber Valley eingeplant, einen KI-Forschungsverbund des Landes mit zwei Standorten in Stuttgart und Tübingen, an dem auch Wissenschaftler und renommierte Unternehmen beteiligt sind. Die Mittel fließen laut der Vorlage in die Erweiterung des Cyber-Valley-Gebäudes in Stuttgart, in die Stärkung der universitären Partner des Projekts sowie in die Stärkung der Managementstrukturen, damit sich Wissenschaftler mehr auf die Forschung konzentrieren können.

Kleine Unternehmen profitieren

Weitere drei Millionen Euro sieht Bauer für die generelle Stärkung der landesweiten KI-Forschung vor. Hoffmeister-Kraut plant Investitionen in Höhe von 3,7 Millionen Euro in hochtechnologische Forschungsprojekte – unter anderem im Bereich der intelligenten Diagnostik. Mit zwei Millionen Euro sollen kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung und beim KI-Einsatz mehr unterstützt werden. Zudem soll mit knapp 1,8 Millionen Euro ein Innovationswettbewerb für kleine und mittlere Unternehmen durchgeführt werden.

Wolfgang Reinhart, Landtagsfraktionschef der CDU, erklärt auf Nachfrage, Baden-Württemberg habe den Anspruch, eine der globalen Leitregionen beim digitalen Wandel zu werden. Er macht sich zudem dafür stark, Innovationszonen in Baden-Württemberg einzuführen. „In diesen Innovationszonen sollte die Forschung viel freier, flexibler und unbürokratischer forschen und entwickeln können“, sagt Reinhart. Zudem sollen in diesen speziellen Bereichen die Rahmenbedingungen für Forscher verbessert werden.

Reinhart fordert längerfristige Perspektiven für Wissenschaft und Wirtschaft, denn zahlreiche Forschungsprojekte seien auf drei bis fünf Jahre begrenzt. Weiter verlangt der CDU-Politiker „eine deutliche Reduzierung der Lehrverpflichtungen für Top-Professoren an den Universitäten und die Bündelung von Kapazitäten an einem Ort“.

