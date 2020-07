Millionen für ausgefallene Klassenfahrten

Stuttgart.Das Land will Schulen umfassend die Schadensersatzleistungen für tausende außerunterrichtliche Veranstaltungen zahlen, die wegen der Corona-Pandemie seit den Schulschließungen Mitte März nicht mehr stattfinden können. Insgesamt sollen die Bildungseinrichtungen im Südwesten knapp 17,45 Millionen Euro Stornierungskosten von Studien- und Klassenfahrten, Schüleraustauschen oder Schullandheimaufenthalten ersetzt bekommen, die wegen des Infektionsrisikos und als Folge der Schulschließungen abgesagt werden mussten.

Das grün-schwarze Kabinett will in seiner Sitzung am kommenden Dienstag weitere Zahlungen beschließen, nachdem im April bereits ein erster Teil des Geldes geflossen war. Die Vorlage für die Sitzung liegt dieser Redaktion vor. Hintergrund ist, dass die grün-schwarze Landesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen untersagt hatte. Da jedoch viele Fahrten und Austausche bereits seit längerer Zeit gebucht waren, mussten diese wieder storniert werden. „Uns ist wichtig, dass die Schüler und ihre Eltern sowie die Lehrkräfte nicht auf den Stornokosten sitzen bleiben, die ihnen durch die durch das Coronavirus bedingte Absage entstanden sind“, erklärt Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) auf Nachfrage dieser Redaktion.

Als Folge der Schulschließungen wurden vom Land auch alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen verboten. Da die Schulen nach dem Lockdown Stornierungskosten zu begleichen hatten, stellte das Land bereits im April in einem ersten Schritt 8,2 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. „Weil die finanziellen Bedarfe der Schulen im April 2020 noch nicht so recht absehbar waren und die nun erwarteten Stornierungskosten die damals bewilligten Gelder übersteigen, steuern wir jetzt nach“, sagt Eisenmann. Das Kabinett plant, die Haushaltsmittel am Dienstag um rund 9,25 Millionen Euro zu erhöhen, so dass der gesamte Schadensersatz auf knapp 17,5 Millionen Euro ansteigt.

Für Doro Moritz, Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), sind die Zahlungen - Stand heute - ausreichend. Mit Blick auf das im Herbst beginnende Schuljahr sagt Moritz aber, dass zumindest eintägige Ausflüge wieder möglich sein sollten. „Ich würde den Schulen auch raten, Tagesfahrten oder -ausflüge wieder durchzuführen. Solche Fahrten sind ja auch für den sozialen Zusammenhalt in einer Klasse wichtig.“ Auf mehrtägige Veranstaltungen sollten die Schulen aber aus Infektionsschutzgründen weiterhin verzichten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020