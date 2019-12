Millionen für Superrechner

Stuttgart.Die grün-schwarze Landesregierung will erreichen, dass ein neuer Quantencomputer von IBM nach Baden-Württemberg kommt. „Wir haben im Doppelhaushalt Finanzmittel in Höhe von 40 Millionen Euro eingestellt, um von unserer Seite aus das Projekt auch finanziell zu unterstützen. Dies ermöglicht die europaweit erste Installation des ,IBM Q-Systems’ als derzeit leistungsfähigstem Quantencomputer der Welt exklusiv in Baden-Württemberg“, erklärt CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart gegenüber dieser Zeitung.

Hintergrund ist, dass IBM und die Fraunhofer-Gesellschaft die Forschung zu Quantencomputern vorantreiben wollen. Dies sind Hochleistungsrechner, die Aufgaben lösen können, an denen konventionelle Rechner scheitern, und die schneller rechnen. Der Rechner von IBM trägt den Namen „IBM Q System One“ und soll an einem deutschen Standort angesiedelt werden. Eine Entscheidung war ursprünglich bis 2020 angekündigt. Die Landesregierung hat vor, bei einer Ansiedlung des Quantencomputers in Baden-Württemberg ein eigenes Kompetenzzentrum zum Quantencomputing zu errichten. Dafür wird mit jährlichen Kosten in Höhe von zehn Millionen Euro gerechnet. mis

