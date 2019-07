Minister fordert Verkehrswende

Leonberg.Weniger Autos, mehr Busse und Bahnen: Mit einer Verkehrswende auf dem Land will Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) den Ausstoß von Treibhausgasen senken. „Wir müssen deutlich mehr tun, um die Klimaschutzziele zu erreichen, gerade auch im ländlichen Raum“, sagte er am Montag in Leonberg (Kreis Böblingen). Anlass war eine Tagung, für die Hermann die Leitfrage formulierte: „Wie sieht die Verkehrswende im ländlichen Raum aus?“

Eine auf der Tagung vorgestellte Untersuchung verdeutlicht die Herausforderungen für eine solche Wende: Im Südwesten bewältigen die Menschen in ländlichen Klein-städten und Dörfern nur zwölf Prozent aller zurückgelegten Kilometer mit dem öffentlichen Verkehr. In den Metropolen Baden-Württembergs sind es 34 Prozent. Umgekehrt werden in ländlichen Kleinstädten und Dörfern 84 Prozent der Strecke mit dem Auto zurückgelegt und 66 Prozent als Fahrer. „Diese Dominanz müssen wir brechen“, sagte der Verkehrsminister. dpa

