Minister sagt Dialog zu

Mainz.Nach scharfer Kritik an Plänen zur Neuordnung der Hochschulen in Rheinland-Pfalz hat Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) eine intensive Beteiligung der Universitäten zugesagt. Anforderungen und Rahmenbedingungen der Umstrukturierung würden in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam mit den Universitäten erarbeitet, sagte Wolf gestern im Landtag. Mitte Februar hatte der Senat der Technischen Universität Kaiserslautern mit Empörung auf das eingeleitete Verfahren reagiert.

Kritik von CDU

In der Debatte zum Abschluss der Plenarwoche in Mainz warf die hochschulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Marion Schneid, dem Minister vor, Entscheidungen ohne Absprache mit Personalvertretungen, Hochschulgremien oder den beteiligten Kommunen getroffen zu haben. „Auf dieser Basis lehnen wir eine Zusammenlegung von Landau und Kaiserslautern entschieden ab.“ Anstatt gemeinsam in einen ergebnisoffenen Prozess einzutreten, habe das Wissenschaftsministerium Misstrauen und Abwehrhaltung geschürt.

Als Ziel der Neuordnung nannte der Wissenschaftsminister optimale Universitätsstrukturen angesichts großer Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Fachkräftesicherung. Neben dem Prozess der Umstrukturierung müsse es daher auch einen langfristig angelegten Profilbildungsprozess geben. lrs

