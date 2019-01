Minister warnt vor Abschwung

Wiesbaden.Trotz der guten Finanzlage im Jahr 2018 hat Finanzminister Thomas Schäfer vor den Folgen der sich abkühlenden konjunkturellen Entwicklung gewarnt. Es gebe zwar keine Vorboten für eine große Krise, sagte der CDU-Politiker gestern in Wiesbaden. Das Steuerwachstum habe aber bereits 2018 spürbar nachgelassen. Hessen hat zum dritten Mal in Folge ein Haushaltsjahr mit einer Schwarzen Null abgeschlossen und alte Schulden zurückgezahlt.

Der Haushalt des Landes verbesserte sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung um insgesamt rund eine Milliarde Euro. Wie schon in den beiden vorangegangenen Jahren seien wegen der positiven Entwicklung Altschulden in Höhe von 200 Millionen Euro getilgt worden, erklärte der Finanzminister. Seit 2016 verzichtet das Land darauf, neue Kredite aufzunehmen. Das wird als Schwarze Null bezeichnet.

Die deutlich verbesserte Ausgabenentwicklung 2018 liegt auch an den – gegenüber der Planung – verminderten Steuereinnahmen. Aus diesem Grund musste Hessen als Geberland weniger in den Länderfinanzausgleich einzahlen.

Dazu kamen gerade bei Bauvorhaben mit EU-Drittmitteln weniger Investitionen als geplant zustande, weil nach Angaben von Schäfer vielfach Genehmigungen ausblieben. Das Land wollte die Investitionsquote von 7,0 Prozent im Jahr 2017 auf 8,7 Prozent steigern. Geschafft wurde aber lediglich ein Wert von 7,2 Prozent. Die Investitionsquote orientiert sich an den Gesamtausgaben des Landes ohne die Kosten für den Länderfinanzausgleich. Neben dem Schuldenabbau will das Land Hessen den zusätzlichen finanziellen Spielraum für künftige Belastungen zurücklegen. Vorrangig sollen Mittel in die Konjunkturausgleichsrücklage und auf das gesetzlich verankerte Alterssparbuch fließen.

Schulden verringern bis 2024

Nach den Plänen des Finanzministers sollen die Landesschulden bis zum Jahr 2024 um 1,7 Milliarden Euro verringert werden. Dazu ist eine jährliche Rückzahlung der alten Schulden um 200 Millionen Euro ab dem Jahr 2020 vorgesehen.

Für die Landtagsopposition geht der Schuldenabbau des Landes viel zu langsam. Die schärfste Kritik bekommt der Finanzminister aber wegen der niedrigen Investitionsquote trotz noch boomender Konjunktur. „Haushalte werden in guten Zeiten ruiniert und nicht in schlechten“, kritisierte etwa der SPD-Finanzexperte Marius Weiß. lhe

