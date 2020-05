Minister will vor Pfingsten Gastronomie im Südwesten öffnen

Stuttgart.Die Gastronomie in Baden-Württemberg soll spätestens an Pfingsten - in der Außengastronomie bereits eine Woche davor - den Betrieb wieder aufnehmen. Dies fordert Tourismusminister Guido Wolf (CDU) im Gespräch mit dieser Redaktion vor der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Mittwoch gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Wolf will damit die zweite Stufe des vom

...