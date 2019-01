Ministerium prüft Fusion

Das Verwaltungsgebäude der Universität Kaiserslautern. © dpa

Landau/Mainz.Künftig könnten die Universität Koblenz-Landau und die TU Kaiserslautern zusammenwachsen. Diese Option werde von der Mainzer Landesregierung geprüft, berichtete gestern die „Rheinpfalz“ unter Berufung auf ein Gespräch zwischen der Studierendenvertretung AStA und Wissenschafts-Staatssekretär Salvatore Barbaro (SPD). Demnach soll in den kommenden Wochen entschieden werden, ob die Uni Koblenz-Landau mit Kaiserslautern fusioniert oder ob sie fortbestehen kann. Barbaro habe in dem Gespräch von der „Universität der Pfalz“ gesprochen, zitiert die Zeitung die AStA.

Experten empfehlen Kooperation

„In der Tat prüft das Wissenschaftsministerium, inwiefern regionale Kooperationen zwischen Hochschulen ausgebaut und fortentwickelt werden können“, sagte gestern der Sprecher des Mainzer Wissenschafts-Ministeriums, Marcus Nöhl, auf Anfrage. Ein Expertenbericht von 2018 habe empfohlen, für die Uni Koblenz-Landau „die Kooperationspotenziale mit der Technischen Universität Kaiserslautern und der Fachhochschule Koblenz zu heben“. Man prüfe verschiedene Varianten, so Nöhl. Im Dezember 2017 waren nach Angaben der TU Kaiserslautern 14 869 Studierende dort eingeschrieben, an der Universität Koblenz-Landau waren es laut Statistischem Landesamt im Wintersemester 2017/2018 16 947. Zum Verfahren äußerten sich die beiden Universitäten nicht. „Was wir sagen können, ist, dass der Senat – bestehend aus verschiedenen Hochschulgremien – am 23. Januar darüber beraten wird“, sagte Melanie Löw von der TU Kaiserslautern. jor

