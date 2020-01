Ministerpräsident Kretschmann empfängt Sternsinger

Stuttgart.Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat gemeinsam mit seiner Frau Gerlinde zehn Sternsinger-Gruppen aus ganz Baden-Württemberg im Neuen Schloss in Stuttgart empfangen. „Mit den eingesammelten Spenden helfen die Sternsingerinnen und Sternsinger den Kindern im Libanon, das Zusammenleben zwischen Einheimischen und Geflüchteten zu fördern und die Welt wieder ein klein wenig friedlicher und gerechter zu machen“, sagte Kretschmann am Dienstag. Die Kollekte der Sternsinger geht in den Libanon, wo nach Angaben des Staatsministeriums mehr als eine Million Menschen leben, die vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflüchtet sind. Im vergangenen Jahr hatten die Kinder fast zehn Millionen Euro gesammelt. Baden-Württemberg war bundesweiter Spitzenreiter. lsw

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.01.2020