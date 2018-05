Minus 20 Prozent

Anzeige

Stuttgart.Am 12. Mai ist das bundesweit erste grün-schwarze Bündnis zwei Jahre im Amt. Was in Baden-Württemberg erstmals umgesetzt werde, solle eine Blaupause für andere Bundesländer sein, teilten Regierungsvertreter in den Anfangszeiten gerne mit. Inzwischen nehmen die Probleme aber zu – und Grün-Schwarz unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) reibt sich gegenseitig immer mehr auf. Heute heißt es selbst in Regierungskreisen: Solange jeder der beiden Partner seinen eigenen Vorgarten mit politischen Projekten pflegen kann, funktioniert die Koalition gut.

Kritisch wird es oft dann, wenn sich Grüne und CDU auf gemeinsame Vorhaben einigen müssen. Dies beweist auch die Tatsache, dass Grün-Schwarz (Kabinett Kretschmann II) in den ersten beiden Regierungsjahren rund 20 Prozent weniger Gesetze im Landtag verabschiedete als die grün-rote Vorgängerregierung (Kabinett Kretschmann I) zwischen 2011 und 2013.

40 Entwürfe in zwei Jahren

So wurden von Grünen und CDU seit der Amtseinsetzung Anfang Mai 2016 bis heute insgesamt 40 eigene Gesetzesentwürfe im Landtag verabschiedet. Von der grün-schwarzen Landesregierung selbst befanden sich darunter 38 Initiativen. Dazu kamen noch zwei Gesetze der beiden Regierungsfraktionen von Grünen und CDU. Dies erklärte eine Sprecherin des Stuttgarter Landtags auf Anfrage dieser Zeitung.