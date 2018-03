Miserables Zeugnis für Strobl

Anzeige

Stuttgart.Für CDU und Grüne sind die Vorwürfe gegen Innenminister Thomas Strobl (CDU) ausgeräumt, er habe durch Indiskretionen über geplante Polizeimaßnahmen in Sigmaringen Polizeiarbeit und verdeckte Ermittler gefährdet. Die SPD ist unzufrieden, die FDP legt ihm den Rücktritt nahe, und die AfD rätselt darüber, was denn nun in Sigmaringen getan wird. Aber alle Landtagsparteien stellen Strobl und seinem Ministerium nach der gestrigen Sitzung des Innenausschusses, bei der Strobl Rede und Antwort stehen musste, ein miserables Zeugnis aus.

„Was am Freitag in der Welt war, hätte schon am Samstagmittag durch eine bessere Kommunikation ausgeräumt sein können“, äußert Innenexperte Uli Sckerl vom grünen Koalitionspartner ungewöhnlich deutliche Kritik am CDU-Ministerium. „Dann wäre uns viel Aufregung erspart geblieben“. Klar sei jetzt aber: „Der Einsatz von verdeckten Ermittlern in Sigmaringen war nie geplant, Beamte wurden nicht gefährdet“, so Sckerl. „Aber wir würden uns wünschen, dass ein Fehler auch einmal eingeräumt wird.“ Es sei „keine Kleinigkeit“, dass die Polizei durch die Verwendung missverständlicher Begriffe in helle Aufregung geraten sei.

Begriffe geklärt

CDU-Polizeiexperte Siegfried Lorek sieht zumindest „die Begrifflichkeiten jetzt geklärt“, CDU-Obmann Karl Zimmermann konstatiert, die „Absicht des Innenministers sei daneben gegangen, aber ansonsten war viel Rauch um nichts“. Von einem „schweren Stockfehler“ des Innenministers und „gefährdeter Sicherheit der Ermittler“ spricht dagegen weiter FDP-Mann Ulrich Goll. Und Sascha Binder (SPD) erneuert den Vorwurf, dem Innenminister sei Profilierung wichtiger als die Sicherheit der Polizeibeamten. Der AfD-Abgeordnete Lars Patrick Berg spricht von einer „schweren Kommunikationspanne“ und bemängelt die anhaltend „explosive Gemengelage“ in Sigmaringen.