Missstände beklagt

Wiesbaden.Drei Wochen nach Schulbeginn hat die Lehrergewerkschaft GEW erhebliche Missstände an Hessens Schulen beklagt. Vor allem an Grundschulen fehlten Lehrer, und die Arbeitsbelastung der existierenden Lehrer sei kaum mehr tragbar, sagten Vertreter der Gewerkschaft gestern in Wiesbaden. Zudem entsprächen die Bedingungen an Hessens Schulen – von den Räumen bis zur Ausstattung – keinem modernen Bildungssystem.

CDU von sich überzeugt

Zu Schuljahresbeginn hatte das hessische Kultusministerium die Lage an Hessens Schulen und die Ausstattung mit Lehrern gelobt. „Unsere Schulen starten so gut versorgt wie nie zuvor in das neue Schuljahr“, hatte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) gesagt. Das werde besonders beim Ausbau des Ganztagsangebots deutlich. Die FDP kritisierte gestern eine verfehlte Politik, durch Kontrollwut und Herrschsucht würden Lehrer schikaniert, die Schulen drohten weiter abzufallen.

Die CDU sprach dagegen von „Rekordwerten“, die hessischen Schulen stünden besser da als je zuvor in der Geschichte des Bundeslandes. „So viel Geld im Bildungsetat wie nie zuvor, so viele Lehrerstellen und Unterrichtsstunden wie nie zuvor und so wenige Schüler ohne Abschluss wie nie zuvor“, teilte der bildungspolitische Sprecher der CDU, Armin Schwarz, mit. Hessen investiere so viel in die Bildung wie kein anders Flächenland in Deutschland. „Die GEW Hessen sieht einen großen politischen Handlungsbedarf für bessere Lern- und Arbeitsbedingungen“, sagte GEW-Vorsitzende Birgit Koch. Die „Sommermärchen“ des Kultusministers würden nicht helfen: „Der Kultusminister redet sich die Welt in Schulen schön, und unsere Kollegen sind frustriert.“ lhe

