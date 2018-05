Wiesbaden.Beifall brandet in dem geheizten Festzelt auf, in dem die Gäste mehr als eine Stunde ausharren müssen. Gerade hat die Regierungsmaschine, ein zweistrahliger Airbus A 319 von der Fahrbereitschaft der Bundesregierung, auf der neuen Landebahn Nordwest des Frankfurter Flughafens mit 60 Sekunden Verspätung aufgesetzt und rollt aus. An Bord: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Verkehrsminister

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4141 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.10.2011