Mit 74 Jahren in den Hörsaal

Frankfurt.„Ist das Mikrofon mit der Lautstärke gut?“, fragt Monika Knopf am Anfang der Vorlesung in den Raum. Zwei Studenten aus den vorderen Reihen schütteln die Köpfe. Die emeritierte Psychologieprofessorin regelt nach. So mancher im Saal nickt erleichtert. Auch für Roswitha Waldmann ist gutes Hören wichtig: Wegen einer Augenkrankheit sieht die 74-Jährige nicht, was auf der Präsentation steht, die die Dozentin an die Wand wirft. „Ich höre“, erklärt sie ihre Strategie, um Wissen aufnehmen zu können.

Studium endet ohne Abschluss

Seit sieben Jahren belegt Waldmann Kurse an der „Universität des dritten Lebensalters“ (U3L). Die Bildungseinrichtung wurde 1982 an der Goethe-Universität gegründet. Die Zahl der Studierenden ist nach Angaben der U3L fast kontinuierlich gestiegen. Waren es vor zehn Jahren noch knapp 3000 Hörer, sind es nun rund 3700. Abitur oder bestimmtes Vorwissen müssen die Teilnehmer nicht vorweisen, Prüfungen und Leistungsdruck gibt es nicht. Die Kurse können frei nach Interesse belegt werden, das Studium endet ohne Abschluss. Dafür wird eine Semestergebühr von 110 Euro fällig.

„Für mich ist das eine Möglichkeit, Wissen dazuzubekommen“, sagt Roswitha Waldmann. „Für ein Mädchen war es in meiner Familie nicht üblich, dass sie unbedingt studieren muss, die heiratete sowieso. Das war das Denken der Generation früher“, erinnert sie sich. Nach ihrer Ausbildung bei der Oberpostdirektion sei sie bald daheimgeblieben und habe sich um ihre beiden Kinder gekümmert. „Ich habe ein sehr ausgefülltes Leben auch ohne Beruf geführt, insofern hat sich das für mich nie ergeben. Und nun hole ich noch ein bisschen Versäumtes nach.“

Buddhismus, Kunstgeschichte, Psychologie – im Laufe der Semester hat Waldmann schon in verschiedene Bereiche reingehört. Besonders gerne geht sie in Veranstaltungen, die ihr Spaß machen und aus denen sie direkt etwas für ihr Leben mitnehmen kann. So wie bei der Psychologin Knopf, die in diesem Semester das Thema Intelligenz aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Manche methodische Detailinformation lasse sie bei den Vorlesungen für Senioren weg, sagt Knopf. Dafür kann sie als Beispiele auf Ereignisse aus den vergangenen Jahrzehnten hinweisen, die die Lernenden aus ihrer Zeit kennen.

Die U3L in Frankfurt ist das einzige Studienprogramm an einer staatlichen Universität in Hessen, das direkt auf Senioren zugeschnitten ist. 71 Jahre alt sind die Hörer im Durchschnitt, die derzeit jüngste Teilnehmerin ist 45, der älteste 91 Jahre alt. Formale Altersgrenzen gibt es nicht.

In ganz Hessen zieht es Ältere an die Universitäten: 627 Studenten ab 60 Jahren sind regulär an Hochschulen im Land eingeschrieben. Dazu kommen 503 Gasthörer der Altersgruppe, die das Statistische Landesamt im aktuellen Wintersemester gezählt hat. Sie besuchen ausgewählte Veranstaltungen aus dem Angebot der Universitäten. Referate halten und Prüfungen schreiben entfällt auch für Gasthörer. Für Bernd Werner Schmitt vom Akademischen Verein der Senioren in Deutschland passt dieses Angebot zu den Bedürfnissen älterer Studenten. Für viele sei zudem das „Uni-Flair“ interessant: „Die Lebendigkeit kommt von den jüngeren Studenten, und das genießen die Älteren.“

Mit der S-Bahn fährt Roswitha Waldmann jeden Donnerstag zusammen mit zwei Freundinnen zu ihren beiden Vorlesungen nach Frankfurt. Dass keine jungen Studenten im Hörsaal dabei sind, macht Roswitha Waldmann nichts aus: „Wenn ich einem jungen Studenten einen Platz wegnehmen würde, dann würde ich nichts belegen.“

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.02.2019