Mit breiter Brust trotz Ärger im Genick

Stuttgart.Fahrverbote, Verkehrsprobleme und chronisches Nahverkehrschaos, in der politischen Verantwortung: der grüne Stuttgarter Landtagsabgeordnete und Verkehrsminister Winfried Hermann. Dazu ein seit Jahren unaufgeklärter Skandal um finanzielle Unstimmigkeiten in der früheren Auslandsabteilung des Stuttgarter Klinikums, bei dem mit Ex-Landeschef Andreas Braun und Ex-Staatsminister Hans-Peter Murawski prominente Grüne im Zentrum stehen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft auch noch gegen den grünen Sozialbürgermeister Werner Wölfle, der Vorwurf: Verdacht auf Untreue. Wölfe hatte kurz zuvor eine „disziplinarische Selbstanzeige“ mit „Geschmäckle“ getätigt: Sie könnte ihn bis zum Ende seiner Amtszeit im August vor einer Entlassung durch den Gemeinderat schützen und ihm so volle Pensionsansprüche sichern.

Kurzum: Die Stuttgarter Grünen hätten eigentlich guten Grund, bei den in drei Monaten anstehenden Kommunalwahlen den Unmut der Wähler zu fürchten. Aber davon kann gar nicht die Rede sein. Beflügelt vom Bundestrend, kann die Ökopartei kaum noch laufen vor lauter Kraft. Erklärtes Ziel: Sie will im Gemeinderat stärkste Kraft werden und ihr 2014er Ergebnis von 24 Prozent der Stimmen toppen, sich in jedem Fall aber vor die CDU setzen, die damals mit 28,3 Prozent stärkste Fraktion wurde.

Abgeordnete halten sich bedeckt

„Nein!“, sagt Anna Deparnay-Grunenberg ganz entschieden auf die Frage, ob sie im Mai eine schallende Ohrfeige des Wählers für ihre Partei fürchtet. „Die Menschen wissen, dass es die Grünen sind, die die Fehler von früher jetzt beheben müssen“, sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende. Schlimmstenfalls rechnet sie mit einer Kompensation: „Vielleicht haben die Fahrverbote manche abgeschreckt, aber andere kommen jetzt erst recht zu uns. Die wissen, dass Klimaschutz vor Ort gemacht werden muss.“

Die Fraktionschefin mit den französischen Wurzeln kandidiert selbst nicht mehr, sie zieht es nach Europa. Mit Platz 15 auf der grünen Europawahlliste könnte es derzeitigen Umfragen zufolge noch für den Einzug ins EU-Parlament reichen.

Und der Fall Wölfle? „Nicht schön“, sagt Deparnay-Grunenberg, „da muss man jetzt einfach aufklären, auch wenn es schwierig ist.“ Die Konzepte der Grünen würden nicht dadurch schwächer, wenn Einzelne Fehler gemacht hätten. Eine offene Diskussion darüber, ob Wölfle noch im Amt haltbar ist, gibt es jedenfalls nicht. Die vier Stuttgarter Landtagsabgeordneten der Grünen – neben Verkehrsminister Hermann auch Landtagspräsidentin Muhterem Aras, Umweltminister Franz Untersteller und Brigitte Lösch – halten sich bedeckt; auffallend abgetaucht ist in Sachen Klinik-Affäre der grüne Oberbürgermeister Fritz Kuhn – der als Verwaltungschef längst hätte die Aufklärung einfordern und massiv betreiben könne.

„Wir haben uns darauf verständigt, Streit nicht nach außen zu tragen, wenn es welchen gibt“, sagt Raphaela Ciblis, Kreisvorsitzende der Stuttgarter Grünen, die erstmals selbst für den Gemeinderat kandidiert. Auf der Straße im Wahlkampf spiele jedenfalls weder die Klinik-Affäre noch Fahrverbote eine große Rolle. „Ich sehe nicht, dass das Vertrauen in die Grünen weg ist“, sagt sie. „Und uns das Fahrverbot in die Schuhe zu schieben, ist irrwitzig und abstrus. Wir wollten Fahrverbote immer verhindern.“

Auch der grüne Landesvorsitzende Oliver Hildenbrand sieht keinen Grund zur Unruhe: „Wir gehen sicher nicht mit eingezogenem Kopf in diese Wahl“, sagt er. „Ich gehe davon aus, dass die Stuttgarter Grünen wieder stärkste Fraktion werden.“

Einen Unterschied freilich gibt es zur Kommunalwahl 2009, bei der die Grünen in Stuttgart im Zuge des Streits um „Stuttgart 21“ zum ersten und einzigen Mal an der CDU vorbeiziehen konnten. Damals lauteten die Rufe der Protestler „Mappus weg“ und „CDU weg“. Die Demonstranten von 2019 am Stuttgarter Neckartor rufen: „Grüne weg“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019