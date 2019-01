Mit der Krone Karriere machen

Mainz.Julia Klöckner ist die bekannteste Hoheit aus Rheinland-Pfalz: Die Bundeslandwirtschaftsministerin und CDU-Landeschefin hat die deutsche Weinkrone 1995/96 getragen – und im Jahr zuvor die Krone der Naheweinkönigin. Einige hundert Weinköniginnen gibt es nach Schätzungen des Deutschen Weininstituts in Rheinland-Pfalz. Dazu kommen auch Königinnen für Milch und Kartoffeln sowie die einzige Mandelblütenkönigin Deutschlands. Nachwuchs für diese Ämter gibt es im Gegensatz zu vielen anderen Branchen genug – außer in einige kleinen Weinorten.

Ehrenamtliche Tätigkeit

Wie viele Hoheiten zumeist ehrenamtlich für Naturerzeugnisse werben, weiß niemand genau. „Es gibt unzählige Produkt-Königinnen, aber nur wenige, die über den Ort hinaus bekannt sind“, heißt es beim Bauernverband in Mainz. Am zahlreichsten seien die Weinköniginnen.

„Es gab eigentlich immer genügend Bewerberinnen“, sagt der Sprecher des Deutschen Weininstituts, Ernst Büscher. Lediglich in einigen kleineren Anbaugebieten etwa an der Ahr oder auch am Mittelrhein hätten Königinnen schon mal zwei Jahre amtiert – statt einem. Ganz selten hätten Weinorte auch auf einen männlichen Repräsentanten gesetzt. Den Hauptgrund für die weibliche Dominanz sieht Büscher in der viele Jahrzehnte alten Tradition.

Das Amt der Weinköniginnen sei in den vergangenen Jahren aber viel moderner geworden. „Nur dabei sein und nett lächeln, reicht heutzutage nicht mehr.“ Die Weinköniginnen sagten nur dann Termine zu, wenn sie auch einen aktiven Part hätten. Mehr als 200 Termine absolviere etwa die Deutsche Weinkönigin im Jahr und sei auch weltweit unterwegs. „Das Wichtigste ist Liebe und Passion für den Wein“, beschreibt er die Voraussetzungen. Gefragt seien zudem Persönlichkeiten, die Wissen über den Wein hätten und mit einer gewissen Schlagfertigkeit spontan reagieren könnten – etwa in ihren Reden. Wo es keinen Wein gibt, setzen Orte auf andere landwirtschaftliche Produkte: Heidesheim am Rhein etwa hat eine Erntekönigin, Gonsenheim eine Erdbeerkönigin und Bad Ems eine Rosenkönigin.

Milchkönigin Katharina Weber ist in Pickließem in der Eifel im elterlichen Betrieb mit 220 Milchkühen aufgewachsen. „Ich wohne noch dort und arbeite mit, studiere aber auch in Bingen Agrarwirtschaft“, sagt die 22-Jährige. „Ich will die Leidenschaft, die fast in jedem Landwirt steckt, weitergeben und zeigen, was alles hinter der Produktion von Milch steckt“, sagt die Studentin, die sich gegen vier Mitbewerberinnen durchgesetzt hat. Im Auswahlverfahren habe sie „produktionstechnische Fragen“ beantworten müssen.

Während ihrer zweijährigen Amtsperiode bekomme sie von der Milchwirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz eine „Aufwandsentschädigung wie bei einem Minijob“. Ihre Fahrtkosten übernähmen die Veranstalter. Die meisten Königinnen sind Studentinnen, Auszubildende, Schülerinnen oder sie übernehmen das Amt in der Phase zwischen der Schule und dem nächsten Schritt. Die Mädchen und jungen Frauen profitierten enorm von diesem Amt, sagen Fachleute. Milchkönigin Weber hat wie die amtierende Kartoffelkönigin viel Erfahrung im freien Reden vor Publikum gesammelt: „Ich bin jetzt nicht mehr so aufgeregt wie am Anfang“, erzählt Weber.

Große Wertschätzung

Der Sprecher des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, Herbert Netter, formuliert es so: „Sie lernen viele Menschen kennen und lernen den Umgang mit ihnen, bekommen Selbstvertrauen und können auch Kontakte für ihr späteres Berufsleben knüpfen.“ Sie müssten Verantwortung übernehmen, für ein Produkt und eine ganze Gemeinde, sagt Büscher. Und sie lernten viel über das Produkt. Ihre Wertschätzung in der Region sei groß.

„Das Amt trägt extrem zur Persönlichkeitsentwicklung bei“, sagt die Ortsvorsteherin von Gimmeldingen in der Pfalz, Claudia Albrecht, wo jede Mandelblütenkönigin zuvor ein Jahr Mandelblütenprinzessin war. Viele Königinnen übernähmen dann auch weiterhin Verantwortung in anderen Ehrenämtern, im Beruf oder gingen in die Politik – wie die CDU-Landtagsabgeordnete Christine Schneider und eben Julia Klöckner.

