Mit Elektroschocker auf Streife

Bei seinem Einsatz kann der Polizist mit den gelben Elektroschockern aus einer Distanz von bis zu 7,5 Metern auf den Verdächtigen mit Draht verbundene Pfeile schießen. Ein Leuchtpunkt auf dem Körper der Zielperson zeigt die Trefferstelle an. Dazu surrt die Ladung mit Strom. Der Pfeil dringt etwa 1,5 Zentimeter tief in die Haut ein. Über den Draht wird ein schwacher Stromimpuls von 1,3 bis 2,9 Milliampere mit der hohen Spannung von 50 000 Volt abgegeben.

Der Strom wirkt sich unmittelbar auf Nerven und Muskeln aus, was für mehrere Sekunden eine völlige Handlungsunfähigkeit bewirkt. „Der Getroffene bricht in sich zusammen“, erklärt Hauptkommissar Winkel. Zwei Kartuschen können abgeschossen werden. Die Einsatzkräfte setzen auch auf die abschreckende Wirkung des sogenannten Distanzelektroimpulsgerätes. Die Taser sollten zwar nicht an jeden Beamten verteilt werden, berichtet Beuth bei der Präsentation in der Polizeiakademie. Die Elektroschocker werden aber künftig in jedem Polizeipräsidium in Hessen rund um die Uhr zur Verfügung stehen.

Applaus für die landesweite Einführung der Taser kommt auch von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Gerade vor dem Hintergrund von zunehmender Gewaltbereitschaft und Angriffen auf Polizisten sei der Elektroschocker ein positiver Beitrag für mehr Sicherheit für die Beamten, sagt Vize-Landeschef Jens Mohrherr. Nach Angaben des Gewerkschafters gab es im Vorjahr bundesweit 64 000 und in Hessen über 3000 Angriffe auf Polizisten. Zum Einsatz kommen soll der Taser nicht bei Demos oder Fußballspielen, sondern vorrangig in für die Polizei kontrollierbaren Situationen.

Von Hessens SPD-Landtagsfraktion, einem der schärfsten Kritiker von Innenminister Beuth, kommt keine inhaltliche Kritik am Einsatz der Elektroschocker. Die Sozialdemokraten bemängeln aber die Informationspolitik des CDU-Politikers: Statt die Abgeordneten und den Innenausschuss des hessischen Landtag oder wie in Rheinland-Pfalz den Mainzer Landtagspräsidenten über die Ergebnisse der Testphase zu informieren, wähle der Innenminister wie so oft zuerst den Weg in die Öffentlichkeit.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 05.07.2018