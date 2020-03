Mit Kritik ins Abseits manövriert

Stuttgart.In Krisen schlägt in der Politik die Stunde der Fachleute und Regierungen. Wie schnell man sich mit Kritik im falschen Moment ins Abseits manövrieren kann, zeigt sich gerade im Streit um Erleichterungen für den Handel. Nachdem Hamsterkäufer in vielen Läden die Regale für Klopapier, Nudeln und Mehl leergeräumt hatten, erteilte Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut dem Handel Anfang der Woche Ausnahmeregelungen von der täglichen Höchstarbeitszeit und vom Verbot der Sonntagsarbeit. „Vorsorglich und vorübergehend“ sei das, damit die Bürger uneingeschränkt das gewohnte Sortiment vorfinden.

Die Kritik von SPD und Gewerkschaften kam reflexartig. „Die Corona-Pandemie bietet keinen Anlass, auf dem Rücken der Beschäftigten die Rechte von Arbeitnehmern pauschal zu beschneiden“, empörte sich der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch. DGB-Landeschef Martin Kunzmann assistierte: „Ich bin verwundert über den Aktionismus.“ Das Arbeitszeitgesetz enthalte genügend Spielräume zur Flexibilisierung. Von einer „Scheindiskussion“ sprach Verdi-Landeschef Martin Gross.

Blöd für die Kritiker ist da ein Brief, in dem das SPD-geführte Bundesarbeitsministerium noch viel weiter gehende Maßnahmen fordert, als CDU-Frau Hoffmeister-Kraut zugestanden hatte. In einem Brief an alle Wirtschaftsministerien schlug Staatssekretär Björn Böhning „insbesondere Ausnahmen vom Sonntagsarbeitsverbot“ vor. Es kämen nicht nur Ausnahmen im Einzelfall in Frage, sondern auch allgemeingültige Verfügungen. pre

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.03.2020