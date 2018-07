Mit Mausklicks gegen den Terror

Anzeige

Frankfurt.David Frank demonstriert anschaulich, was es mit der neuen Analysesoftware der hessischen Polizei auf sich hat. Der leitende Kriminalbeamte im Polizeipräsidium Kassel zeigt mit ein paar Mausklicks, wie die verschiedensten Informationen aus den separaten Datenbanken der Sicherheitsbehörden miteinander vernetzt und somit Telefonnummern aus den Handys Terrorverdächtiger, Adressen ihrer Kontaktmänner, aber auch Äußerungen in sozialen Netzwerken und Internetaktivitäten abgeglichen werden. Ganz einfach erscheint es für den Fachmann auch, daraus Schaubilder mit Querverbindungen zu erstellen, die dann anhand von Fotos auch aufklären, wer der bislang Unbekannte ist, mit dem sich der Observierte so oft trifft. Früher, so schildert Frank, habe es Tage und Wochen gedauert, die unterschiedlichen Daten erst einmal zu formatieren und dann mühsam sozusagen händisch zu vergleichen und auszuwerten.

Bereits Anschlag vereitelt

Der Untersuchungsausschuss Heute konstituiert sich im Hessischen Landtag der dritte und wohl auch letzte Untersuchungsausschuss dieser Wahlperiode. Seine Einsetzung war in der Landtagssitzung Mitte Juni auf Antrag von SPD und FDP beschlossen worden, um die Umstände der Auftragsvergabe für die Analysesoftware der hessischen Polizei an die amerikanische Firma Palantir zu klären. In der Auftaktsitzung knapp vier Monate vor der Landtagswahl am 28. Oktober wählen die Ausschussmitglieder zunächst den Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und den Berichterstatter. Außerdem legen sie die Verfahrensregeln und Termine fest. Mit der eigentlichen Aufklärungsarbeit beginnt der Ausschuss nach der Sommerpause. kn

„hessenData“ heißt das neue Polizeitool, von dem die Anwender, aber auch ihre Vorgesetzten nur so schwärmen. „Ein Quantensprung“, sagt der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill gestern beim Besuch von Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) in den Räumen seines Präsidiums, in denen Vertreter der amerikanischen Firma Palantir die Software installiert haben. Beuth selbst spricht von einem „neuen Zeitalter“, in das die Polizeiarbeit bei Kriminalitätsbekämpfung und Gefahrenabwehr damit gehoben würden. Keine Frage: Der praktische Nutzen der Software soll demonstriert werden, nachdem sie bislang nur in Zusammenhang mit politischem Streit Schlagzeilen machte.

Heute tritt im Wiesbadener Landtag zum ersten Mal der auf Antrag von SPD und FDP eingesetzte Untersuchungsausschuss zusammen, der sich mit der umstrittenen Vergabe des Auftrags an Palantir befassen soll. Vor allem soll er aufklären, warum es dafür keine formelle Ausschreibung gegeben hat. Beuth betont in Frankfurt erneut, mit einem sogenannten Markterkundungsverfahren habe trotzdem alles seine Ordnung gehabt. Doch bei dem Vor-Ort-Termin geht es um etwas anderes – den Nutzen der Software für die Sicherheit. Und der könne kaum hoch genug veranschlagt werden, argumentieren der Minister und seine Polizeiführer unisono.