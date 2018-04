Mit Nagel im Ohr durchs Land

Anzeige

Wonsees/Herbstein.Raphael Kliem hat schon hinter Mülltonnen geschlafen und reist meist per Anhalter. Das bringt ein alter Brauch mit sich, denn Kliem ist Wandergeselle. Seit August ist der 19-jährige Hesse auf der Walz. So heißen die Wanderjahre der Handwerksgesellen. Kliem hat eine Ausbildung zum Zimmermann gemacht und ist gleich danach losgezogen – mit fünf Euro in der Tasche. „Ich wollte was erleben und ungebunden sein“, erzählt er. Sein „Export“, ein erfahrener Wandergeselle, hat ihn von Zuhause abgeholt. Zur Initiation hat er Kliem einen Zimmermannsnagel durchs Ohrläppchen geschlagen für den Ohrring, den die Wandergesellen bereits seit Jahrhunderten tragen.

Ursprünglich kommt Kliem aus Herbstein (Vogelsbergkreis). Im letzten halben Jahr hat er in Zimmermannsbetrieben in Sachsen-Anhalt und im Schweizer Kanton Graubünden gearbeitet. Derzeit ist er bei der Zimmerei und Dachdeckerfirma Donath im oberfränkischen Wonsees (Landkreis Kulmbach) beschäftigt. Er hilft bei den Sanierungen der Wallfahrtskirche St. Salvator in Hollfeld und des Baudenkmals Riegelhof in Bamberg. Auf den Baustellen der Firma Donath sieht man häufiger Arbeiter in Wanderkluft. Bereits seit ihrer Gründung 1993 stellt die Firma gerne Wandergesellen ein. Dieses Jahr sind es sechs, so viele wie noch nie.

Smartphone verboten

Anja Soppa, eine der beiden Geschäftsführer der Firma Donath, sagt: „Die Wandertradition belebt das Handwerk.“ Die Wandergesellen seien höflich, fleißig, sympathisch, offen und zuverlässig. Übernachten dürfen sie in Soppas Wohnhaus. Zu Abend gegessen wird oft gemeinsam mit der Familie.