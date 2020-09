Mit Schulden gegen die Krise

Stuttgart.„Natürlich geht das nicht ohne mulmiges Gefühl“, gibt Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu. 14 Milliarden neue Schulden macht seine Regierung bis Ende 2021 zur Bewältigung der Corona-Krise in Baden-Württemberg. Ein Rekord. Das ist fast ein Drittel der 45 Milliarden Euro Schuldenlast, die alle Regierungen zusammen in den 68 Jahren seit Gründung des Südweststaates aufgehäuft haben. Aber der Grünen-Regierungschef sieht keine Alternative zu diesem Kurs: „Das hat sich aus der Pandemie ergeben und ist nach unserer Auffassung notwendig.“

Sparen kommt für Kretschmann und seine grün-schwarze Koalition jedenfalls jetzt nicht in Frage. „Man kann nicht gegen die Krise ansparen“, sagt der Chef. Seine Mannschaft hat die Lektion gelernt. In Rekordzeit haben sich die Partner auf ein „Zukunftsprogramm“ geeinigt, mit dem sie weitere 1,2 Milliarden Euro zur Krisenbewältigung bereitstellen. Das ist mehr, als die Fraktionschefs Andreas Schwarz (Grüne) und Wolfgang Reinhart (CDU) im Vorfeld gefordert haben.

„Die Vorschläge waren fast deckungsgleich“, betont Kretschmann. Gemessen an den Ausgangsforderungen von CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann ist das großzügig interpretiert. Die wollte einen „mittleren dreistelligen Millionenbetrag“ für die Sanierung und digitale Aufrüstung von Schulhäusern. Das Thema taucht in der Zusammenstellung der Einigung nur kurz auf. Danach sind Schwerpunkte die den Grünen besonders wichtige Stärkung des Gesundheitsstandorts und 300 Millionen Euro für das von Eisenmann vorgeschlagene „BW Invest“. Das sei eine „kraftvolle Hilfestellung für Betriebe, die in die Zukunft investieren“, erklärt Reinhart.

Beide Partner nutzen die Chance, über den unverhofften Geldsegen möglichst viele Projekte anzuschieben, die man im beginnenden Wahlkampf vorzeigen kann. Projekte zum Klimaschutz dürften den Grünen helfen, ebenso der „Innovations-campus Mobilität“. Die „Sektorenübergreifende Versorgung“ zahlt eher auf das Konto der CDU ein. Mannheim und Heidelberg sollen einen Innovationscampus nach dem Vorbild des Cyber-Valley in Tübingen erhalten. „Der Eindruck eines orientalischen Basars ist falsch“, betont Kretschmann. Es gehe ausschließlich um Investitionen in Zukunftsprojekte. Natürlich fehlt da die Transformation der Automobilindustrie ebenso wenig wie die Digitalisierung. Durch Corona hätten sich viele bereits vorher sichtbare Probleme verschärft.

Das erste Hilfspaket, das Mitte März eine Verschuldung von fünf Milliarden Euro erlaubte, haben SPD und FDP aus der Opposition heraus noch mitgetragen, nur die AfD war dagegen. Der breite Konsens ist nun zerbrochen. FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke behält sich sogar eine Klage vor, weil er die Schuldenbremse verletzt sieht. Grün-Schwarz habe mit Taschenspielertricks Regeln umgangen. Ein Katastrophenfall wie im März kann seiner Ansicht nach nicht mehr angenommen werden. Dann könnten die 2,2 Milliarden Euro zusätzlicher Kredite nicht mehr über diesen Ausnahmemechanismus begründet werden.

SPD-Oppositionschef Andreas Stoch wirft der Regierung vor, sie bunkere Geld, das als Ausgabereste nirgends ausgewiesen werde. Er kann sich dabei auf eine Untersuchung des Rechnungshofs aus dem Jahr 2018 berufen. Viele Ministerien würden Ausgabenreste deklarieren, obwohl es für die Gelder keine Bewilligungsbescheide gebe.

AfD-Fraktionschef Bernd Gögel kritisiert dagegen pauschal. Das Zukunftsprogramm sei hochgradig unseriös: „Die Verfügungsmasse von 1,2 Milliarden Euro erscheint wie die Partitur eines schwarz-grünen Wunschkonzerts.“

Bereits am nächsten Mittwoch soll der Landtag den Entwurf beraten. Die endgültige Verabschiedung ist noch für Oktober geplant.

