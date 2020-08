Mit Zuckertüte und ausreichendem Abstand

Wiesbaden.Rund 55 600 hessische Erstklässler haben am Dienstag ihre Einschulung gefeiert. Vermutlich steckte in der ein oder anderen Schultüte neben Süßigkeiten auch ein Mund-Nasen-Schutz: In Hessen gilt auf dem Schulgelände bis zum Betreten des Klassenraums Maskenpflicht. Entsprechend stand der Start ins neue Schuljahr ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Fünf Monate nach Beginn der Zwangspause kehren die Schulen zu einem weitgehend regulären Unterricht im Klassenraum zurück.

Für alle rund 705 000 Schülerinnen und Schüler ab der zweiten Klasse hatte der Unterricht nach den Sommerferien schon am Montag begonnen. An den 1795 öffentlichen Schulen im Land gibt es 55 470 Lehrerstellen. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) rechnete damit, dass bis zu sechs Prozent der Lehrer mit Verweis auf ihr besonderes Corona-Risiko für den Unterricht in der Schule ausfallen.

Im Klassenraum muss der Mund-Nasen-Schutz laut den generellen Vorgaben des Landes nicht getragen werden, allerdings hatte der Kreis Groß-Gerau dies wegen zuletzt gestiegener Infektionszahlen für einige Schulen angeordnet.

Intensives Lüften

Die 1,5-Meter-Abstand-Regel gilt zwar zwischen Lehrern, Schülern und Betreuern innerhalb des Klassenverbandes hessenweit nicht mehr, sie muss jedoch beispielsweise bei Konferenzen oder Schulveranstaltungen nach wie vor eingehalten werden. Auf Körperkontakte wie Umarmungen und Händeschütteln soll weiter verzichtet werden, es wird auf eine gründliche Händehygiene und intensives Lüften der Räume geachtet.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gratulierte in Taunusstein den 28 Erstklässlern der Sonnenschule zu einer „Einschulung in ganz außergewöhnlichen Zeiten, die wir alle so noch nie erlebt haben“. Er versicherte allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften, dass die Landesregierung in den Sommerferien alles dafür getan habe, damit die Schulen „gut vorbereitet und sicher“ ins neue Schuljahr starten könnten. Den Eltern wünschte der Ministerpräsident ein „gutes Miteinander“ mit ihrem Kind, den Lehrkräften und der Schulleitung.

Es sei beeindruckend, wie diszipliniert sich die Kinder schon an ihrem ersten Tag verhalten hätten, erklärte Bouffier. „Das stimmt mich optimistisch, dass sie sich auch in den kommenden Wochen gut in der zunächst noch etwas ungewohnten Umgebung Schule zurechtfinden werden.“

Unterdessen gibt es direkt zu Beginn des neuen Schuljahres einen Corona-Fall an einer Schule in Bad Nauheim. Bei einem Schüler sei das Virus nachgewiesen worden, folglich müssten seine Klasse und zwei Lehrer bis Ende des Monats in Quarantäne, teilte der Wetteraukreis am in Friedberg mit. Die Betroffenen sollen nun auch getestet werden.

Der Schüler der Ernst-Ludwig-Schule war nach Angaben des Kreises in der vergangenen Woche aus dem Urlaub zurückgekehrt und hatte am Donnerstag in einer Hausarztpraxis einen Abstrich machen lassen. Das Ergebnis des Virus-Tests sei „wegen der Überlastung der Labore“ erst am Montagvormittag, am ersten Tag des neuen Schuljahres, gekommen. Gegen 13.15 Uhr sei dann die Schule informiert worden.

„Es ist fahrlässig, die Ergebnisse eines Corona-Tests nicht abzuwarten, sondern gleich in die Schule zu gehen“, sagte Kreis-Gesundheitsdezernentin Stephanie Becker-Bösch laut Mitteilung. Sie appellierte an die Eltern, „hier mehr Verantwortung zu zeigen“. lhe

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.08.2020